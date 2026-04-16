Немного солнца в зелёной траве

Вот уже и газоны зазеленели. Ещё неделя-другая, и вспыхнут среди трав жёлтые веснушки одуванчиков. И тогда даже пасмурный день нам будет казаться солнечным и ярким. Вот такая энергия жизни у неприхотливого цветка.

Для кого-то он просто сорняк (без вариантов!), а для кого-то весенний символ надежды, стойкости, жизнелюбия и мечты. Ведь к зениту лета его лучистые лепестки превратятся в пушистые белые парашютики, готовые к свободному полёту. И тогда можно, загадав желание, подуть на них и узнать, осуществится ли задуманное.

Среди поэтов и писателей есть авторы, для кого одуванчики стали литературным символом красоты, надежды, мечты, жизнестойкости. Вот и южносахалинец Тэхо Чан из их когорты. Двадцать лет назад эти цветы своими золотистыми полянами вдохновили земляка на стихотворение. Когда же его рифмованные строки зазвучали в красивой аранжировке мелодии, написанной преподавателем музыки Сергеем Вербицким, осталось только найти произведению достойного исполнителя.

Выбор пал на известный в областном центре звонкоголосый певческий коллектив – ансамбль современной народной песни «Русский терем» и его солистку Ирину Мельниченко. Позже к созданию клипа с помощью нейросетей подключился редакционный компьютерный дизайнер Николай Башмаков, и получилась отличная коллективная работа. К слову, все причастные к ней – активные участники нашего редакционного проекта «Воспетые острова».

Сегодня мы знакомим читателей газеты с этой композицией в надежде, что она подарит им чудесное весеннее настроение.

Людмила Степанец.