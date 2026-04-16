В Сахалинской области туристы предпочитают снимать жилье и готовить еду самостоятельно

По данным апрельского доклада «Региональная экономика», в феврале — марте потребительская активность на Дальнем Востоке снизилась в основном за счет непродовольственной розницы и сферы услуг. В Сахалинской области в этих сегментах не отмечалось роста спроса.

Одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе порядка 200 компаний из Сахалинской области, сообщила пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Банка России.