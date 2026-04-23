На Сахалине и Курилах началось Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства

В нынешнем году в рейтинговом голосовании принимают участие 52 территории. Поддержать понравившиеся проекты могут все жители Сахалинской области в возрасте от 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru через подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Голосование проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», созданному по решению Президента РФ Владимира Путина, и продлится до 12 июня.

Лидер по количеству представленных территорий – Южно-Сахалинск. Среди восьми выдвинутых на голосование территорий – скверы «Академический» в планировочном районе Новоалександровск, на улице им. И. И. Кацева восточнее лицея № 1, а также сквер «Свайное поле», расположенный на пересечении улиц А. М. Горького и Тихоокеанской. В областном центре также предлагают благоустроить территорию набережной реки Уюновка в районе дома № 11а по улице Украинской, набережную ручья Пригородный в западном направлении от сквера «Щит и меч России» до улицы Комсомольской и другие.

– Ещё ни разу не пропустила голосование и с нетерпением ждала нового. Очень рада, что у нас в Южно-Сахалинске столько проектов, свой выбор я уже сделала. Будет здорово, если этот проект победит и в городе появится новая интересная локация, будем ходить туда гулять всей семьёй, – поделилась островитянка Александра Булатова.

На втором месте по числу выдвинутых проектов – Анивский район. В муниципалитете предлагают благоустроить пять территорий – это участок реки Вахрушевка в селе Троицкое, зоны у магазина «Арбат» и у детского сада «Теремок» в Новотроицком, территория по улице Клубной в селе Петропавловское, а также пешеходная зона по улице Ленина в Аниве (II этап).

По три общественных пространства представили на голосование Александровск-Сахалинский, Макаровский, Невельский, Охинский и Поронайский районы. В частности, в Александровск-Сахалинском муниципальном округе на выбор жителям предложили скверы им. В. С. Ощепкова и на пересечении улиц Строкова и Карла Маркса, а также сквер в селе Мгачи. В Макарове рассматриваются скейт-парк у ледовой арены, благоустройство пешеходной улицы 50 лет Октября, лестница на храмовую гору «Лестница в небо», в Невельске – территория рекреационного парка по улице Береговой, аллея Славы на площади Ленина и пешеходная зона на улице Советской.

На Курильских островах на голосование выдвинуто восемь общественных пространств: в Курильском районе – пространство «Рыбаки» (II этап), сквер Буревестник в селе Горное, пространство в Китовом и площадка рядом со зданием администрации; в Северо-Курильске – стела на въезде в город (III и IV этапы); в Южно-Курильском районе – сквер в селе Малокурильское (III этап) и парк Победы.

– Во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства, где сами жители могут решить, какое общественное пространство появится в их населённом пункте, Сахалинская область принимает участие в шестой раз. Это событие имеет огромное значение для развития наших городов и сёл, ведь именно жители лучше всех знают, чего не хватает их району, – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов. – Участие в голосовании – реальный шанс сделать жизнь вокруг себя комфортнее, красивее и безопаснее.

– Я призываю всех неравнодушных граждан, особенно своих земляков-южносахалинцев, принять участие в голосовании по выбору городских объектов, которые будут благоустроены. Программа работает и даёт зримые результаты, многие уже воочию убедились: число новых скверов, облагороженных парков, бульваров только у нас в регионе давно перевалило за полторы сотни, – поделился депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» Георгий Карлов.

Традиционно ознакомиться с проектами благоустройства и отдать свой голос за понравившуюся территорию можно самостоятельно через платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru или обратиться к волонтёрам. Победителем в каждом районе будет признан объект, набравший наибольшее количество голосов.

СПРАВКА

Сахалинская область ежегодно участвует во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», включённой по решению Президента РФ Владимира Путина в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Всего с 2019 года по национальным проектам «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах благоустроено около 200 общественных пространств, из них 28 – в 2025 году, сообщила пресс-служба регионального правительства.