Есть такая династия!

Для четырёх поколений рода Ромахиных Сахалин – малая и милая Родина, а Анивский район – лучшее место на свете

Без семьи и рода — нет народа

(русская пословица)

Уже давно стало расхожим выражение «Семья – ячейка общества». Авторство приписывают индийскому писателю, лауреату Нобелевской премии Рабиндранату Тагору, считавшему, что семья – основная ячейка любого общества и любой цивилизации. А немецкий философ и историк Фридрих Энгельс называл семью экономической ячейкой общества.

В таком случае, что же такое семейная династия? Это не просто ячейка, кирпичик в здании, а скорее его каркас, основа. В Сахалинской области, в частности в Анивском районе, таких династий не одна, и каждая заслуживает отдельного рассказа. Моя собеседница, Наталья Ромахина, рассказала о своей семейной династии. Беседа проходила в музее при анивской центральной районной библиотеке, которая носит имя журналиста, поэта и краеведа Павла Ромахина, отца Натальи. Здесь есть отдельная экспозиция, посвящённая этому известному в районе человеку.

Жили-были

– Моя мама, Полина Семёновна Агранович, родом из Иркутска, а папа Павел Николаевич из Подмосковья. Они познакомились в московском библиотечном институте имени Молотова, где оба учились. В 1994-м институт получил статус университета, в 1999-м переименован в Московский государственный университет культуры и искусств.

Когда началась Великая Отечественная война, из-за плохого зрения отец не попал на фронт, но работал в артиллерийском училище г. Подольска. В 1947-м возглавил заводскую многотиражную газету «Знамя Побе­ды» и с тех пор в журналистике.

В 1941-м в Подольске в семье родилась первая дочь Людмила. В 1944-м – сын Володя, в 1946-м – Юрий, а в 1947-м семья отправилась на Сахалин. Дату прибытия на остров 2 декабря мы традиционно отмечаем в семье.

Родители рассказы­вали, как долго добирались до острова – поездом, пароходом… Прибыли в Корсаков, затем переехали в село Высокое Анивского района.

Оно находится в двух десятках километров от райцентра.

В период японского губернаторства Карафуто оно называлось Тоёсакаэ. Село Высокое было основано в 1948 году на базе колхоза имени Молотова.

На первых порах отец работал кассиром, казначеем, по долгу службы ходил зимой на лыжах по отделениям колхоза, а с детьми сидели мама и бабушка. Потом перешёл на партийную работу, был заведующим отделом Анивского райкома партии. Позже стал редактором газеты «Сахалинец». Первый номер этой газеты вышел в 1948-м, а с 1962-го газета получила название «Утро Родины», где Ромахин уже работал ответственным секретарём.

Через некоторое время при райисполкоме создали комитет народного контроля, и он проработал в нём много лет, но затем вновь вернулся в журналистику.

Мама по специальности библиограф. С переездом в Аниву стала директором детского сада, а затем, с открытием школы № 1, долгие годы проработала там школьным библиотекарем. Государство наградило её орденом «Материнская слава».

Отец всегда тяготел к печатному слову, он был членом Союза журналистов СССР, делегатом первого съезда журналистов в Москве.

Творческий был человек, писал стихи. Номера газеты всегда были интересные, в них поднимались острые вопросы. Большой популярностью пользовалась субботняя страничка, фельетоны. С 2007-го, с периодичностью раз в три года, в память о моём отце в центральной библиотеке Анивы проводятся ромахинские чтения, я этим горжусь.

История с продолжением

У Павла Николаевича и Полины Семёновны было восемь детей: Людмила, Володя, Юрий, Александр, Галина, Наталья, Ирина и Татьяна. Первые трое родились в Подольске, остальные на Сахалине, где все и выросли. Так все Ромахины укоренились на Сахалине.

В следующем поколении в общей сложности родилось 11 мальчиков и девочек, внуков и внучек основателя династии. У них в общей сложности 13 детей, это правнуки и правнучки Павла Ромахина.

Есть уже и продолжение – праправнуку Артёмке на днях исполнилось 7 лет!

Все – сахалинцы, живут в Аниве, Южно-Сахалинске, в планировочном районе Новоалександровск.

Моих братьев и старшей сестры сейчас уже нет в живых. Братья в свое время отслужили срочную в армии, работали в системе мелиорации и в геологоразведке. Мы, дочери Павла Ромахина, долго проработали на разных ответственных участках: в торговле, в кадрах пожарной части, в военной части. Старшая, Людмила, много лет была воспитателем в детском саду имени Ю. Гагарина. В поколении внуков-внучек есть юристы, учителя, бухгалтеры, предприниматели, экономисты, парикмахер, есть депутат районного собрания и журналист.

Для меня все представители династии родные и любимые! У нас дверь в квартире не закрывается, всегда гости. Так было и при живых родителях.

Немного о себе

Я – коренная сахалинка. Родилась в 1954 году. Вся жизнь прошла здесь. Отучилась в школе в Аниве, мечтала быть юристом, около года проработала в суде, а затем связала жизнь с торговлей. Окончила Хабаровский кооперативный техникум и устроилась учеником продавца в магазин «Детские товары» в районном центре. Увольнялась на пенсию с должности заведующей. Магазин считался одним из лучших в области. Здание сохранилось, в нём сейчас расположен магазин «Строитель» на улице Ленина, в центре города. Мой трудовой стаж в торговле, в системе рыбкоопа – 25 лет. Отмечена знаком «Отличник советской потребкооперации». Два раза была представлена на областной Доске почёта.

В молодом возрасте окончила зональную комсомольскую школу во Владивостоке и была неосвобождённым секретарём комсомольской организации районного промобъединения.

Мой муж, Николай Владимирович Диденко, умер год назад. Многие его звали просто дядей Колей. Он славился как удачливый рыболов-любитель, долгое время работал в ГИМС, а также в военкомате. Стаж нашей семейной жизни 20 лет.

Интервью в режиме блиц

– А как вы встретились? Наверное, шли по берегу моря в лёгком платьице и с зонтиком от солнца в руках, и вот из тумана внезапно появился катер с эффектным усачом?..

– Нет, всё было прозаичнее. У Николая были золотые руки, он и мебель сам изготавливал, и ремонтом квартир занимался. А мне как раз потребовалось сделать ремонт. Так и сошлись. На 20 лет!

– Что бы вы посоветовали всем вступающим в семейную жизнь?

– Главное – чтобы в семье было доверие и уважение, чтобы муж и жена всегда разговаривали друг с другом начистоту. Ничего в себе не держите, расскажите, если что-то случилось. Нам отец с матерью привили это, они никогда не ругались.

– У вас, у ваших родителей были когда-нибудь мысли покинуть Сахалин?

– Нет. Отец ездил в отпуск в Подольск, где жили родственники и друзья по институту. Мама один раз выезжала в отпуск на материк… Знаете, «человек, влюблённый в Сахалин» – это сказано про Ромахиных!

– А сейчас вы чем занимаетесь?

– Я не люблю просто так дома сидеть. Мы объединились с женщинами, чтобы вернуть былой облик Аниве – зелёной и прекрасной. Деревца сажаем, у библиотеки – от нашей семьи посадили на память сакуру и черёмуху. Всё принялось. Есть наши деревца в сквере Закомолдина, на аллее Славы… Как-то раз перед 9 Мая решили привести в порядок старые могилки ветеранов в селе Рыбацком. К нам подключились многочисленные помощники. И так продолжается уже несколько лет. Нас активистов трое, плюс серебряные волонтеры. Мы помогаем городу в сфере благоустройства и ЖКХ. Проводим рейды, а свои замечания передаём в администрацию.

На днях от властей региона мне вручили благодарственное письмо за эту работу, очень приятно!

– У вас есть увлечения?

– Люблю выращивать цветы. Как-то раз посеяла семена «ассорти», и среди прочих растений взошёл очень эффектный многолетний голубой лён. Я в него сразу влюбилась!

Ярослав САФОНОВ.

P. S.

В экспозиции о Павле Ромахине представлены его любимые карманные часы-брегет «Молния», чернильница, перьевые ручки… А ещё на самом видном месте – редакторская цитата: «Что, журналисты, перья затупились? Посмотрите, что делается. А вы молчите?!». Свои фельетоны и статьи Ромахин часто подписывал псевдонимом П. Ручкин.