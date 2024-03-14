Четверг, 14 марта, 2024
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Инаугурация избранного Президента РФ пройдёт 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Госдумой вопроса о назначении председателя правительства.

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