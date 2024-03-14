Время выбирать

15 марта открылись избирательные участки в населённых пунктах области. В регионе развёрнуто 290 избирательных участков, в том числе временных – в СИЗО, больницах, аэропорту.

Жители труднодоступных и отдалённых территорий голосовали досрочно. Как и экипажи морских судов, в день выборов находящихся в рейсе. Члены избирательных комиссий посещали погранзаставы, маяки, нефтегазодобывающие предприятия. Одними из первых проголосовали пограничники на островах Малой Курильской гряды, смотрители маяков на острове Уруп и на мысе Терпения и природного парка на Монероне.

– Ничто не должно помешать сахалинцам и курильчанам выразить своё волеизъявление на выборах Президента России – с точки зрения безопасности, удобства, информационной наполненности, – подчеркнул на заседании регионального правительства губернатор Валерий Лимаренко. – Сахалинская область готова к выборам Президента России. Голосование избирателей пройдёт максимально открыто, – отметила председатель облизбиркома Виктория Черкасова.

Прозрачность голосования обеспечат видеонаблюдение и видеорегистрация в помещениях всех участковых избирательных комиссий. В 170 участковых избирательных комиссиях установлена система видеонаблюдения с выводом трансляции хода голосования в центр общественного наблюдения за выборами.

Ирина НОВИКОВА.