Углегорские строители пожертвовали графиками ради стрижей

В районном центре завершился приостановленный снос многоквартирной четырёхэтажки на улице Красноармейской, 6.

Как пояснили в местной администрации, процесс застопорили из-за стрижей, которые свили гнездо в этой аварийной постройке. Строители вместе с властями пошли природе навстречу, решили дождаться, пока птенцы встанут «на крыло» и улетят.

Свою позицию люди пояснили просто: не всё в жизни нужно мерить графиками и планами.

Сейчас территория после сноса практически расчищена. По данным мэрии, в районе, согласно программе расселения из ветхого и аварийного жилья, в нынешнем году снесли 4 одноэтажных деревянных дома и 1 многоквартирный. За прошедшие 9 месяцев 243 семьи – это 438 человек – переехали в новые квартиры.

Антон СМОЛЯКОВ.