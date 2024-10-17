Иногородним студентам охинского филиала СахГУ показали достопримечательности северного города

16 первокурсников из разных районов области в компании директора, преподавателей и представителей студсовета прогулялись по вечернему городу.

Им показали дорогие сердцу охинцев памятники, достопримечательность города – мурал с изображением ржевского мемориала Советскому Солдату. И конечно, парк, который студенты сравнили с дремучим лесом.

Как отмечают педагоги, подобные прогулки объединяют коллектив и помогают первокурсникам адаптироваться к студенческой жизни в новом для них месте.

Анастасия КАРАМУШКИНА.