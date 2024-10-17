Страсти по корюшке

Алексея Баяндина в нашей области знают прежде всего как пресс-секретаря трёх губернаторов, тележурналиста, свободно владеющего французским языком, и яркого творческого человека.

Сейчас Алексей живёт в Санкт-Петербурге, пишет картины хорошего художественного уровня, поёт и играет на гитаре, сочиняет стихи и песни, побеждая в различных конкурсах, выступает с авторскими программами.

Но он по-прежнему тесно связан с Сахалином. Интересуется жизнью региона, поддерживает дружеские отношения со многими островитянами. Летом Алексей приезжал на Сахалин, и в областной универсальной научной библиотеке при полном зале в теплой сердечной атмосфере прошёл его творческий вечер «Краски, ноты и стихи».

Как выяснилось, писать песни Баяндин начал ещё в школе. И у него удачно получалось. Позже в городе на Неве записывал композиции в студиях звукозаписи у известных музыкантов. Его авторские работы звучали по радио Франции, на радиостанции «Маяк» и даже в столичном концертном зале «Россия».

Есть у Алексея лирические песни о любви, о Париже, где он некоторое время работал переводчиком, и, конечно же, об острове, на котором ему так интересно и разнопланово работалось. Он был непосредственным участником событий, предшествовавших освоению шельфовых богатств региона. Написал песню «Кто только раз увидел Сахалин». Её припев звучит и на русском, и на английском (в переводе американца Майкла Аллена, который 17 лет проработал на нефтяных проектах острова). Вместе с островитянами Баяндин переживал трудные 1990-е и приближал добрые перемены в социально-экономической жизни территории.

Композиция о заповедном острове Монероне этого автора, написанная для документального кинофильма, тоже вошла в коллекцию нашего проекта «Воспетые острова».

В этом году Алексей написал несколько новых песен. В них в переложении на поэтические строки и ноты с особой проникновенностью зазвучали эксклюзивные рассказы о Великой Отечественной войне, некогда услышанные Алексеем от фронтовиков. В частности, из истории, свидетелем которой был ветеран-танкист, родилась песня о войне, набравшая в социальных сетях более 12 тысяч просмотров.

Участвуя в творческом конкурсе, посвящённом 225-летию Александра Пушкина, Баяндин в интернете разыскал интересную историю о том, как Пушкин-лицеист гоголь-моголь варил. И с юмором написал одноимённую песню, которую тепло встретили слушатели.

Этим летом на сахалинской даче у родственников в Ёлочках Алексей вспомнил, как с заядлым рыбаком Андреичем ездил на подлёдный лов. И не без юмора легли на музыку стихотворные строки «Страсти по корюшке». Сегодня они представлены в нашем проекте.

«Лето – маленькая жизнь теперь уж точно закончилось, – написал в редакцию Алексей из Питера. – И хоть ещё далеко до метелей, но кое-где первые заморозки уже коснулись окон, нарисовав причудливые узоры. «И наше маленькое лето их не сумело растопить…». Эти моменты всегда волшебны и неповторимы. Об этом моя новая песня на стихи сахалинского поэта Вадима Горбунова «Зимой наш дом засыпает снегом». А клип «Костёр» на стихи того же автора недавно впервые прозвучал для публики в Санкт-Петербурге».

Людмила СТЕПАНЕЦ.