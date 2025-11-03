Итоги первенства ДФО по шахматам: в блице у сахалинской команды две медали

2 ноября в Южно-Сахалинске стартовало первенство ДФО по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Началось оно с самой реактивной дисциплины, которая прошла в темпе блица.

В турнире U9 восемь участников сыграли по круговой системе. Первое место занял Максим Сек из Приморья (сын известного экс-сахалинского шахматиста Константина Сека).

Единственный сахалинец – Роман Пак – финишировал четвертым. Он отстал от лидера на 1 очко, но проиграл участнику, занявшему последнее место. Если бы не это фиаско, островитянин был бы медалистом.

У девочек этой возрастной группы четыре участницы (сахалинок среди них не было) сыграли друг с другом по три партии. Лучше всех сыграла Мария Ворошилова с Камчатки (8 из 9).

Все остальные играли 11 туров по швейцарской системе (за исключением U19 у девушек).

В U11 победила Яна Ябжанова из Бурятии (8,5). На пол-очка от нее отстали Марина Еланова (Бурятия) и Каисса Макарова (Санкт-Петербург). Островитянка Дарьяна Аванесова заняла двенадцатое место (4 очка).

У мальчиков Богдан Калинин (Приморский край) набил 10 из 11. Сахалинец Роман Лим – на восьмом месте (6 очков).

У девушек U13 больше всех очков у соперниц отобрала Сэлмэг Тучинова из Бурятии (10). Сахалинка Елизавета Синявская набрала в 2,5 раза меньше (14-е место).

Главной сенсацией юношеского турнира стало третье место рейтинг-фаворита Тимофея Фишера из Приморья. Единственный из участников, имевший рейтинг 2000+, пропустил вперед своего земляка Михаила Тарасенко (первое место) и Ивана Солянникова из Забайкалья (второе).

Лучший результат среди сахалинцев показал дебютант первенства Алихан Тургунбаев (6 из 11). У него 15-е место при 26-й стартовой позиции.

Мария Бикетова с Камчатки страйкнула 10 из 11. Она – победительница в U15. Следом за ней три шахматистки, набравшие по 8,5. Без медали осталась рейтинг-лидер Алина Минеева с Камчатки. Серебро отправляется в Бурятию (Алина Балданова). Бронзу оставила на Сахалине Марина Круглова.

Аюр Базаргуев вернется в Забайкалье с золотой наградой, добытой в этой возрастной группе у юношей (9 очков). Лидер среди островных шахматистов – Максим Костерин, занявший пятое место (7 очков).

Анна Щипина из Забайкальского края – триумфатор турнира девушек U17, прошедшего без участия сахалинских шахматисток.

У юношей, как обычно (точнее, седьмой раз подряд), на вершину турнирной таблицы взмыл Михаил Парецкий из Корсакова (10 очков).

В U19 Мария Нефёдова принесла победу Хабаровскому краю (6 из 7), а Альберт Постников – Якутии (9,5 из 11). В турнире девушек островитянки не играли. В юношеском первенстве сахалинец Егор Макаров – на седьмом месте (6,5).

Таким образом, в активе островной команды две награды. Марина Круглова заслужила бронзу, а золото Михаила Парецкого давно уже стало таким же привычным явлением, как и первый ход белых фигур, констатировала пресс-служба сахалинского минспорта.