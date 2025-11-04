Полпред Юрий Трутнев поздравил сахалинцев и курильчан

Уважаемые дальневосточники!

Поздравляю Вас с Днем народного единства!

История России включает бессчетное количество примеров мужества, стойкости, героизма и сплоченности народов. Именно единство позволяло нам достойно проходить испытания, добиваться побед как на трудовом, так и на боевом фронтах.

И сегодня общие устремления и взгляды, наша общая великая история, наше прошлое дают нам силы двигаться вперед, достигать поставленных целей, давать жесткий отпор врагу, отстаивать интересы России. Как и прежде, вместе мы обязательно победим!

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Ю.Трутнев