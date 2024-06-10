Учёных подняли на пики. Краеведы, офицеры и депутат покорили горы Кунашира, чтобы дать им имена академиков

Теплоход «Игорь Фархутдинов» 17 мая отчалил от корсаковского причала и ушёл в море, держа курс на южные Курилы. На его борту к Кунаширу шли трое военнослужащих 12-го Главного Управления минобороны и активисты Русского географического общества (РГО) Константин Чепурный и Иван Довбах. В Южно-Курильске к отряду присоединились депутат областной думы Александр Болотников и специалисты заповедника «Курильский».

Поднявшись на хребет Докучаева в северной части острова, экспедиция уточнила координаты трёх горных вершин и установила на них таблички с именами академиков Бориса Пискунова, Сергея Соловьёва и Константина Сергеева. Покорение курильских гор было необходимо для присвоения пикам имен сахалинских учёных.

Долгая дорога к пикам

Увековечение памяти выдающихся земляков в названиях улиц, горных вершин и скверов – содержание проекта «Память в вершинах», над которым общественники, депутаты и краеведы работают при поддержке правительства Сахалинской области. К пикам на севере Кунашира представители РГО пробовали прорваться ещё в 2022 году. Но, четверо суток прождав погоды и получив неблагоприятный прогноз, вернулись в Южно-Сахалинск.

В 2024 году экспедиция достигла цели.

Командовал восхождением Константин Чепурный. 19 мая путешественники перевезли вещи и резиновые лодки к охотоморскому побережью в районе озера Лагунного. Вышли в море и двинулись на север вдоль побережья Кунашира.

До северного края хребта Докучаева, на котором расположены пики академиков, от озера Лагунного примерно 60 километров по прямой. Лодочный переход экспедиция завершила за четыре часа.

Ядовитый страж вулкана с иностранной роднёй

– Планировали потратить день на высадку и устройство лагеря, – рассказал Константин Чепурный, – на следующий день думали подняться на пики, уточнить их координаты и поставить таблички с фамилиями Пискунова, Сергеева и Соловьёва. На третий день пойти на вулкан Руруй – это классно, там мало кто бывал…

Руруй – достопримечательность Кунашира. Высота этой крайней точки хребта Докучаева – 1485 метров (для сравнения, гора Большевик в областном центре поднимается на 601 метр). Извержений вулкана за всё время наблюдений не зафиксировано, но на склонах отмечены выходы газа и термальных вод. Один из таких выходов горячей воды и пара называется Нескучненскими источниками. Температура воды в них чуть ниже сотни градусов, кипяток прорывается на поверхность и на галечном берегу, и на склоне Руруя.

– Источников для купания на Кунашире немного: Горячий пляж, где купался Борис Ельцин, Чайка да Столбовские, – объяснил руководитель экспедиции. – Одно время у Нескучненских источников собирались создать рекреационную зону. Но учёные обнаружили там редкую ядовитую змею. Пока биологам не удалось определить, кому змея является родственником: восточному щитоморднику, живущему в Японии, или уссурийскому щитоморднику, который обитает на материке. А может быть, это отдельный реликтовый вид? Тем не менее, от идеи возить туристов в места обитания змеи пришлось отказаться.

Планы экспедиции поправили капризные Курилы. Специалисты заповедника предупредили краеведов: погодное «окошко» продержится только два дня. Так что вместо похода на Руруй и источники отряд переночевал на месте, поднялся на пики и к 18.00 успел спуститься к лодкам.

Штурм хребта с двойным везением

Дорог или троп туристических маршрутов в этой части Кунашира нет, но отважные путешественники не искали проторенных путей.

– Экспедиции повезло, – считает инженер научного отдела заповедника «Курильский» Анастасия Циденкова, сопровождавшая отряд Чепурного. – Путь наверх идёт по руслу ручья с водопадами. По лесу обойти невозможно, пришлось идти по скальнику. Попасть на вершины проще всего в конце мая, пока не растаяли снежные массы на склоне. Если бы сахалинцы не прилетели в эти дни, ждали бы следующего года – чтобы снег снова выпал, начал таять и набрал нужную плотность.

Вторым везением экспедиции, по мнению Анастасии, стало отсутствие медведей на маршруте. Специалист заповедника объяснила: медведи Кунашира не ищут общения с человеком, но если свидание состоялось, не нужно бежать, но следует отпугивать зверей фальшфейером или специальными ультразвуковыми устройствами. А ещё лучше и вовсе предотвратить встречу, пошумев на входе в лес.

Земля бурундуков и диких магнолий

Анастасия Циденкова приехала на Курилы в 2021 году. Насытившись жизнью в Санкт-Петербурге, вместе с мужем погрузила в машину вещи и двух кошек. И поехала через всю страну на самые дальние острова России. Островная земля семье понравилась, сейчас чета специалистов заповедника живёт в посёлке Отрада близ Южно-Курильска. По большой земле не тоскует, изучает удивительный остров. Петербургские кошки, кстати, быстро освоились на Кунашире.

– Фауна Кунашира бедновата, в основном здесь живут медведи, лисы, зайцы и бурундуки, – Анастасия провела мне экскурсию по телефону. – Зато флора богата и сочетает южные и северные растения, и многие из них уникальны. Например, у нас растёт магнолия, которая в диком виде в России не встречается. Все южные магнолии – выходцы из культурных растений.

Константин Чепурный по пути к вершинам заметил краснокнижные растения – например, триллиум Смолла и волчелистник. Краевед считает создание заповедника в этой части острова разумным.

– Если туда нагнать туристов, как на Столбовскую тропу, – говорит начальник экспедиции, – заповедная флора будет истоптана, убита местами под палатки и костры.

Медведь – не дурак

Чепурный гнал отряд вверх по горному склону шесть часов, позволяя спутникам лишь перевести дыхание и напиться чистейшей воды из ручья.

– Лезли вдоль водопада по стене. Поднялись на первую вершину, убедились, что это нужная точка. Сделали фотографии места, чтобы отправить документы на регистрацию. Определили точные координаты, установили таблички с фамилиями академика. Затем так же обошли две другие вершины и бегом назад.

Когда участники экспедиции записали точные координаты будущих пиков Пискунова, Смирнова и Соловьёва и спустились к морю, чтобы отправиться в Южно-Курильск, налетел ветер. Пока лодки шли под прикрытием кунаширских сопок, море было спокойным. Но над лагунами налетал ветер, волны захлёстывали лодку. Так что на обратном пути участники похода вымокли и замёрзли.

– Вернулись в администрацию заповедника примерно в 22.00, – закончил рассказ Чепурный. – Встретили директора Александра Кислейко. Он сказал: «Очень жаль, что не удалось встретиться перед отплытием. Я бы объяснил, что живущие там медведи не лезут по крутым склонам у водопадов. Они же не дураки, как мы, на соседних склонах у них есть пологая тропа от моря к вулкану».

Герои пополняют запас островных топонимов

Посвящать географические объекты Сахалина и Курил выдающимся землякам пятнадцать лет назад предложил депутат областной думы Александр Болотников. Сахалинские законодатели и РГО провели большую подготовительную работу, теперь их замыслы воплощаются. Как объяснил Константин Чепурный, процесс государственной регистрации занимает примерно полтора года, но главное, что у сахалинцев появился опыт успешной работы с реестром.

– В прошлом году мы поднялись на три сахалинские вершины в Смирныховском и Тымовском районах, – рассказал Александр Болотников. – И нарекли их именами Муравьёва-Амурского, Героя Советского Союза Водопьянова (этот советский лётчик, вывозивший челюскинцев, проложил первый пассажирский авиамаршрут на Оху и Александровск), и Героя Советского Союза Григория Светецкого, комбата стрелкового полка, освобождавшего Южный Сахалин.

Привезённые с Курил фотографии и координаты пиков академиков Пискунова, Смирнова и Соловьёва в ближайшее время рассмотрит депутатская комиссия. И документы уйдут в государственную компанию «Росреестр» – она занимается регистрацией названий. А пока сахалинцы будут работать над увековечением имён земляков на прочих свободных горах архипелага.

– В июне идём на другие вершины, которые планируем назвать именами Героев Советского Союза Константина Потаповича Кайдалова и Николая Даниловича Грищенко, который родился на Сахалине, – раскрывает ближайшие планы Александр Болотников. – Историки до сих пор спорят, где именно: в Оноре или Андрее-Ивановском, сейчас это село Белое в Тымовском районе.

Разговаривая с редакцией, депутат отметил идею, предложенную в статье «Чёрт в юбке – капитан от бога» (№ 34 «Советского Сахалина» от 21 мая 2024 г.).

– Предложение «Советского Сахалина» по увековечению памяти единственной в мире женщины-капитана китобойного судна Валентины Орликовой уже у меня в работе. Обязательно найдём на Курилах место для её имени, – обещал Александр Болотников.

СПРАВКА

Учёные, в честь которых будут названы вершины, — выдающиеся исследователи, изучавшие в островной области геологию, петрологию, сейсмологию и вулканизм Курильских островов.

Гора Пискунова – 1222 м

Борис Николаевич Пискунов (1937 – 2017 гг.) — доктор геолого-минералогических наук. Ведущий научный сотрудник, завлабораторией Института морской геологии и геофизики ДВО РАН в Южно-Сахалинске.

Гора Соловьёва – 1149 м

Сергей Леонидович Соловьёв (1930 – 1994 гг.) — геофизик, сейсмолог, доктор физико-математических наук, академик РАН. В 1987 г. избран вице-председателем рабочей группы по службам предупреждения о цунами в Тихом океане Межправительственной океанографической комиссии при ЮНЕСКО.

Гора Сергеева – 1127 м

Константин Фёдорович Сергеев (1931 – 2010 гг.) — геолог, геофизик, геохимик, кандидат геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН.