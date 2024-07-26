К 1 сентября в Тымовском должен появиться современный спортзал

Во время рабочей поездки в Тымовский район губернатор Валерий Лимаренко посетил самую крупную школу муниципатилета, где сейчас строится спортзал.

Глава региона раскритиковал подрядчика за грязь на строительной площадке.

– По моей оценке, благоустройство находится на критике. У вас на территории конь не валялся – просто месиво из грязи. Убирайте сейчас, отсыпайте скальником, а то потом не успеете.

Глава региона поручил увеличить темпы и сдать объект к началу учебного года.

– Школьники и учителя ждут современный спортивный зал. В просторном помещении уроки физкультуры станут комфортнее и интереснее. А в свободное время там смогут заниматься спортом и взрослые жители Тымовского. Именно поэтому необходимо увеличить темпы строительства и сделать все возможное, чтобы сдать спортивный зал к 1 сентября, – потребовал Валерий Лимаренко.

Как рассказал подрядчик, строительство началось с 1 июня прошлого года. Сейчас выполняется устройство инженерных сетей, внутренние и наружные отделочные работы.

Чтобы сдать спортзал вовремя и преодолеть небольшое отставание от графика, на стройке продлили рабочий день и дополнительно привлекли людей. Все необходимые материалы находятся на объекте, проблем с поставкой нет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый спортзал школы №1 сможет вместить 80 человек. Это даст возможность проводить занятия сразу с несколькими классами и организовывать массовые мероприятия.

*Новое здание состоит из двух блоков общей площадью более 2000 «квадратов». На первом этаже разместят просторный вестибюль, спортивный зал, комнаты для гимнастики и подвижных игр, раздевалки и душевые. Для детей с ослабленным здоровьем предусмотрели отдельный специальный зал. На втором этаже расположат комнаты инструкторов, инвентарные и технические помещения. Строящееся здание соединят со зданием школы закрытым переходом-галереей, а прилегающую территорию благоустроят – озеленят и установят освещение.*