Как обстоят дела с путиной? Где ловить рыбу и как бороться с браконьерами, обсудили в областной думе

Ход тихоокеанского лосося – тема, волнующая каждого жителя области. Всех интересует, какой будет путина, сколько и где ловить, как бороться с браконьерами.

Эти и многие другие вопросы озвучили в областной думе на круглом столе. Депутаты и представители многих сфер, связанных с рыбной промышленностью, впервые встретились в таком формате.

Что говорит наука?

Проблемным в этом году может стать участок от мыса Свободный до мыса Анива. Во Владивостоке на Дальневосточном научно-промысловом совете без замечаний приняли стратегию промысла тихоокеанского лосося в островном регионе на всех местах, кроме этого. И вот почему…

Прогноз вылова в 2024 году в этом районе весьма печальный – 114 тыс. тонн – в отличие от 2023-го – 159 тыс. тонн. Обычное скопление рыбы, которая мигрирует к разным районам Сахалина и Южно-Курильским островам, в этом году неплотное. Но, несмотря на это, к юго-восточным берегам региона, в залив Анива, Хабаровский и Приморский края уже подошла ранняя охотоморская горбуша.

– Нерестилища были заполнены возвратом ранней формы, обеспечены подходами. Я надеюсь, что её не вырежут браконьеры и она отнерестится, – поделился заведующий лабораторией лососёвых рыб СахНИРО Виталий Никитин.

Как отмечает специалист, в этом году основные скопления рыбы подойдут к Сахалину с юга, чему пока благоприятствует температура прибрежных вод. И заливу Анива стоило бы беспокоиться, если бы лосось шёл с северо-востока, как это было в 2021 и 2023 годах. Отвечая на вопрос, в депрессивном ли состоянии запас горбуши в заливе Анива, наука отвечает: рыба придёт, если только не будет жаркой погоды.

– А что нужно сделать для того, чтобы не было так печально? – спросил депутат областной думы Михаил Черевик.

– Температуру морской воды понизить, – улыбнулся Виталий Никитин.

У учёных есть план на случай, если горбуша не подойдёт в большом количестве к берегу.

В этом случае они имеют право ввести проходные дни, чтобы дать возможность рыбе зайти на нерест, или даже вовсе закрыть промысел в данном районе. Хотя и так уже лет шесть в заливе Анива промышленное рыболовство под запретом.

Путина по всему Сахалину официально началась 20 июля. К этому времени к северу области ожидался подход поздней охотоморской горбуши.

В общем всё же горбуша находится не в очень хорошем состоянии, и есть необходимость сократить длину центрального крыла невода до 1 км для всего юга Сахалина. Промысел здесь начнётся лишь в тех реках, которые заполнились рыбой на 50% и более. Но при этом на участке от мыса Свободный до мыса Анива рекомендовано устанавливать центральное крыло в 2 км, поскольку здесь много мелководной и каменистой местности, которая затрудняет рыбалку. На северо-восточной части области ограничений по длине невода нет. Здесь ожидаются наибольшие подходы рыбы.

Сложно говорить о перспективе лососёвой путины в заливе Анива на следующий год. Скаты молоди в реках небольшие. К примеру, на Туре выпустили всего 1,5 млн мальков. Поэтому есть опасения, что в 2025 году на юго-востоке Сахалина ловить рыбу не будут.

Браконьер здесь не пройдёт

За порядком на реках и море традиционно следит Сахалино-Курильское территориальное управление федерального агентства по рыболовству совместно с УМВД, пограничным управлением, государственной инспекцией по маломерным судам.

Их работа началась 1 мая. И уже за два месяца право­охранители выявили 859 административных нарушений, из которых 746 в области рыболовства. Изъяли 268 кг незаконно добытых тихоокеанских лососей, 778 орудий лова, 11 транспортных средств. Помимо того выявлено 43 преступления и задержано 34 нарушителя.

В преддверии активного лова горбуши агентство по рыболовству планирует расширить состав должностных лиц, которые будут осуществлять контроль на побережье области. К этому же времени организуют 35 стационарных постов в «браконьерских» местах.

Борьба с нарушителями ведётся основательно. При необходимости для силовой поддержки будут привлекать ОМОН и СОБР. Также в планах подключить к поискам браконьеров авиационный отряд особого назначения Южно-Сахалинска. Составлен график вылетов в популярные для незаконной ловли места.

– Хочется отметить, что то ли рыба подошла раньше, то ли её больше. Мы выявили очень много преступлений, уже изъято порядка 7 тыс. км сетей, больше, чем в 2023-м, – уточнил сотрудник сахалинского пограничного управления ФСБ России Дмитрий Лихуша.

Но работа по противоборству браконьерству даёт результаты: если в 2022-м сумма ущерба составляла 44 млн рублей, то в прошлом году – 11 млн рублей.

Охрана рек, бесспорно, даёт положительный результат. Но есть парадоксы.

– Человек приходит со спиннингом и пытается поймать свои 3 хвоста. Но порой натыкается на жесткое сопротивление охраны. И с этим тоже что-то нужно делать. Охранники и владельцы рыбоводных заводов должны цивилизованно действовать, – заявил депутат Александр Радомский.

Но сотрудники УМВД и Сахалино-Курильского теруправления спешат успокоить: задача охраны – зафиксировать нарушение и вызвать уполномоченные группы. Переусердствовав в своей работе, она может быть наказана за самоуправство.

Тут стоит отметить, что конфликты могут возникнуть лишь в местах, где запрещён вылов рыбы.

– Места разрешённого лова есть только на морских участках: минимум 500 метров от устья. Здесь вопросов к рыболовам не возникнет. А вот если человек ловит горбушу в реке, говоря, что он за кунджой приехал или отдыхает с семьёй, а на деле сетку в верховьях поставил, тогда возникают конфликты, – уточнила Любовь Стримжа, администратор Telegram-канала «Рыбаки Сахалина».

55 мест для ловли и единый рыболовный билет

Ловить горбушу может каждый. Для этого на побережьях нашей области выделили 55 участков, где рыболовы могут поймать для себя 3 хвоста абсолютно бесплатно. В этом году этих мест стало больше, и найти их можно на интерактивной карте 2ГИС. В карточках участка указаны разрешённые расстояния лова, сроки добычи и горячие линии по вопросам браконьерства. А также есть ссылки на сайт регионального министерства по рыболовству, где прописаны разрешённые орудия лова.

Замминистра Тимофей Чайкин отмечает, что есть потребности в увеличении количества мест для любительской рыбалки, но вопрос упирается в нехватку свободных акваторий. Они заняты промышленниками, а те не всегда дают своё согласие.

– Понятно, почему пользователи участков не дают добро на любительскую ловлю. Им и так нужно охранять место, а в таком случае ещё усиливать контроль. Если придут представители погрануправления и увидят какой-то беспредел, то ответственность будет нести бизнес. А с 1 сентября этого года в договорах пользователей внесут ужесточения по охране рек. И есть опасение, что в следующем году мест для любительской рыбалки будет меньше, – рассказала Любовь Стримжа.

Ещё один волнующий вопрос – браконьерство поневоле. Как указал депутат Роман Веденеев, на участках, куда приобретена путёвка, рыба не зашла. И что делает человек? Уходит за пределы разрешённого ему места. Поэтому возникло предложение создать единый рыболовный билет, который позволит поймать заветную рыбу в любом разрешённом месте. Однако оно вступает в конфликт с правилами рыболовства: лицензия выдаётся на конкретный участок, по которому определяются объёмы пойманных хвостов.

Дела туристические

Возможностью поймать 3 хвоста пользуются не только местные жители, но и туристы. И это возмущает островитян. Как так? Мы живём у моря, а поймать для себя рыбу не можем. Всё заполонили туристы.

Обсуждения этого вопроса ведут к тому, что в скором времени может быть введены правила: 3 хвоста для сахалинца, для туриста – лицензия без изъятия. Этот механизм (поймалась рыбка – отпусти её обратно) давно применяется на Камчатке, и довольно успешно.

– На полуострове есть два вида лицензии: с изъятием (для местных) и без. Туристы активно приобретают последнюю. Поймали хвост, сделали фото и отпустили. Приезжим не нужна сама рыба, они едут за удовольствием, – поделился председатель постоянного комитета облдумы по спорту, туризму и молодёжной политике Александр Гринберг.

Также эта идея позволит увеличить места лова, развести рыбаков-любителей и туристов и обустроить нужную инфраструктуру для отдыхающих. Тогда и конфликтов не будет, и все останутся довольны.

К чему пришли?

Вопросов о путине ещё много. И каждый требует проработки. Депутаты областной думы запланировали создать рабочую группу совместно с представителями ведомств для разработки порядка, который удовлетворит все стороны.

Анастасия КАРАМУШКИНА.