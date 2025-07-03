Как фантазия явью стала

Константин Тучинский.

Как знать, быть может, большой любитель путешествий из подмосковного г. Королёва Константин Тучинский ещё не скоро открыл бы для себя красоты Сахалина, если бы не его величество случай. А случилось Константину поучаствовать в международном конкурсе генеративных Al-фильмов MyFilm-48.

Его организаторы объявили: творческое соревнование проводится в формате полного онлайн-участия. Все соискатели, владеющие навыками создания видео с использованием генеративных нейросетей, одномоментно получат задания и строго за 48 часов должны создать оригинальную видеоработу.

На приглашение откликнулось 606 конкурсантов из 26 стран. Одним из них стал Константин Тучинский. У него был некоторый опыт видеомонтажа.  Однажды ему захотелось создать фильм о своих с женой путешествиях по миру. Результат автору понравился. Так, можно сказать, он нашёл для себя ещё одну возможность для творческого самовыражения, особенно с появлением нейросетей.

Чтобы не быть дилетантом в новой сфере знаний и умений, Константин окончил специальные курсы по компьютерной графике, звуку, фотографии. Многое освоил и потому без особых раздумий зарегистрировался на сайте международного конкурса Al-фильмов MyFilm-48.

Творческое задание Тучинский получил в номинации «Реклама». А она, как считает Константин, даёт возможность экспериментировать в разных жанрах. Наверное, конкурсант не был бы завзятым путешественником, если бы взялся рекламировать иное направление, нежели экзотическое туристическое. По части экзотики Сахалин – в числе первых географических мест страны. Так, собственно, и возникла идея видеофильма. Следом появились покадровый сценарий, ключевые изображения, сгенерированные нейросетями.

О себе в интернете Константин сообщил, что он хороший рифмоплёт. Сам пишет тексты, поскольку убеждён: искусственный интеллект ещё долго не сравнится с человеком в этой области. Так что песенный текст композиции «Сахалин – остров-адреналин» его, авторский.

Тучинский уложился в регламентированные 48 часов творчества и победил в своей номинации. А наградой ему стал ценный приз – поездка на остров Сахалин на двоих с женой. Путешествие, по впечатлениям супругов, оказалось потрясающим. Они ознакомились с красивым и развивающимся регионом России и его людьми. А многим островитянам, в свою очередь, по душе пришлась конкурсная работа Константина с песней про остров. Сегодня она  и её предыстория пополняют коллекцию нашего проекта «Воспетые острова».

Людмила Николаева.

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