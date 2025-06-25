Как обезопасить себя от недобросовестного застройщика?

В связи с участившимися случаями нарушения законодательства со стороны застройщиков жителям Сахалинской области следует тщательнее изучать информацию перед принятием решения о покупке недвижимости.
Во избежание рисков рекомендуется проверять репутацию застройщика.
При покупке жилья в новостройке необходимо использовать эскроу-счета. Это нововведение, поддержанное государством, дает покупателям уверенность в сохранности их вложений даже в случае возникновения проблем со строительством.
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