Поисковый лагерь на Шумшу откроется к 1 июля

По поручению заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева был проинспектирован ход работ по созданию лагеря и мемориального комплекса на Шумшу. Курильский остров посетили заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Денис Андреев и первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.

– Шумшу – знаковая страница нашей истории. На этом острове, по сути дела, закончилась Вторая мировая война. Наши бойцы разгромили превосходящие силы противника, продемонстрировали массовый героизм. По поручению Президента России Владимира Путина на острове создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Курильской десантной операции. Он увековечит подвиг красноармейцев, которые в августе 1945 года ценой своих жизней вырвали победу у превосходящего по силам противника – императорской армии Японии, – сказал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Уже 1 июля на Шумшу развернется поисковая экспедиция. В ней примут участие около 100 патриотов из разных регионов России. Экспедиция такого масштаба никогда не проводилась на острове. Благодаря этому многие погибшие герои обретут имя и будут захоронены с воинскими почестями.

– Мы оценили готовность к открытию поискового лагеря и мемориального комплекса. Работы идут хорошими темпами. Остров Шумшу – это героическое место, где состоялось одно из важнейших сражений, поставивших точку во Второй мировой войне. Здесь можно буквально прикоснуться к истории, и благодаря реализации проекта по поручению Президента у молодежи из разных регионов России скоро появится такая возможность. Готова начать работу и масштабная поисковая экспедиция, которая, уверен, откроет немало героических страниц в истории нашей страны, – отметил заместитель полпреда Денис Андреев.

– Сейчас лагерь развернут почти на 100 процентов. 30 июня и 1 июля заедут участники поисковой экспедиции. Лагерь реконструкторов развернется в районе мыса Курбатова. Там сейчас работают саперы Восточного военного округа и специалисты Тихоокеанского флота, также военные приводят в порядок маяк. Оцениваем готовность как высокую. Все идет в графике, но задача очень амбициозная. Ежедневно решаем множество вопросов, связанных с техникой, материалами, логистикой. Но мы сделаем все, чтобы поручение главы государства Владимира Путина по увековечению подвига участников Курильской десантной операции, было выполнено. Эту задачу ставит в приоритет и наш губернатор Валерий Лимаренко, – в свою очередь, сказал Сергей Байдаков.

Сахалинские поисковики уже начали разведывательные работы на острове.

– Весна в этом году была ранняя, погода стоит хорошая, и настрой боевой. Цель разведки – найти предполагаемые места гибели бойцов, отметить точки на местности. И когда заедут все поисковики, будем прицельно вести раскопки. Удалось уже найти пуговицы с военной формы, личные вещи солдат. Изучаем все находки и работаем с ними, – поделился руководитель регионального отделения поискового движения России Артём Бандура.

На Шумшу сейчас готовятся также к встрече молодежных туристических групп. Участники патриотических движений из разных уголков России своими глазами увидят места, где разворачивалась история, и станут послами этой Дальневосточной победы в своих регионах.

Заезд первой группы ожидается 15 июля. Каждый день у ребят будет расписан – лекции, встречи с историками, писателями и участниками СВО, прогулки по туристическим тропам, поисковые работы.

– Мы обустраиваем четыре туристических маршрута «Дорогами острова Шумшу». Самый протяженный – кольцевой – 50 км. Он проходит через весь остров и по самым знаковым местам сражений. Еще предусмотрены три радиальных маршрута протяженностью от 5 до 8,5 км, чтобы группам было комфортно перемещаться по острову и прикасаться к истории, – рассказал министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев.

Ключевые события по открытию мемориального комплекса – соревнования по спортивному триатлону «Высота 171» и военно-историческая реконструкция – пройдут во второй половине августа – в день начала Курильской десантной операции. В ней примут участие порядка 150 человек из двух десятков регионов России и дружественных стран, сообщила пресс-служба сахалинского правительства.