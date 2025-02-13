Клиенты ДЭК могут выбрать наиболее удобный способ оплаты электроэнергии

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» напоминает о необходимости оплатить потреблённую электроэнергию до 25 февраля. Клиенты компании могут сами решить, какой способ расчётов для них наиболее удобен.

В настоящее время набирают популярность онлайн-сервисы ДЭК:

Во-первых, можно воспользоваться Платёжной страницей ДЭК, выбрав один из вариантов работы:

Отсканировать QR-код, расположенный в верхнем левом углу квитанции, используя камеру смартфона или мобильное приложение «Сканер QR-кодов». Перейти на Платёжную страницу по индивидуальной ссылке, размещённой в электронном письме, направленном вместе с электронной квитанцией на почту.

На Платёжной странице выбрать способ оплаты из выпадающего списка: банковской картой или через систему быстрых платежей (СБП).

Во-вторых, в Личном кабинете клиента на сайте компании или в мобильном приложении «ДЭК Сахалин».

При оплате банковской картой на этих сервисах комиссия составит 0,50% от суммы оплаты; при оплате через СБП – 0,20% от суммы оплаты, но не более 10 рублей за перевод. Важно! Оплачивая электроэнергию через Личный кабинет или Платёжную страницу ДЭК, клиенты компании могут стать участниками акции* и получить кешбэк в размере 3% при оплате услуги через СБП.

По-прежнему без комиссии оплата принимается в кассах отделений Сахалинэнергосбыта, ЕРИЦ г. Холмска и г. Южно-Сахалинска. Обращаем внимание: в ЕРИЦ существует наличный и безналичный расчёт. Наличный осуществляется только в кассе, безналичный — и в кассе, и в окнах очного обслуживания (здесь очередь проходит быстрее). Чтобы выбрать способ оплаты, нужно в терминале «Электронная очередь» взять соответствующий талон: «Оплата наличными» или «Оплата безналичными».

Оплатить квитанции ДЭК можно в банковских учреждениях, а также при помощи онлайн-сервисов банков или автоплатежей; в отделениях почтовой связи.

Напомним, неоплаченные счета не только приводят к ограничениям в подаче ресурса, но также являются поводом для обращения в суд о принудительном взыскании задолженности, визитов судебных приставов, которые могут наложить арест как на имущество, так и на банковские счета. Консультацию о возможном наличии долга можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный).

* Подробнее об условиях акции на vamprivet.ru. Акцию проводит ДЭК совместно с НСПК (операционный платёжный и клиринговый центр СБП).

Срок акции с 00:00:00 по мск 15 ноября 2024 г. до 23:59:59 по мск 30 июня 2025 г. Необходима регистрация в Программе лояльности АО «НСПК». Организатор акции: АО «НСПК». Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила Программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте https://vamprivet.ru. Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг). Имеются ограничения.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».