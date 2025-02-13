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ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА

Мечте навстречу

Арина Таратухина.

К своим двенадцати годам Арина Таратухина из Южно-Сахалинска многое успела. В семь лет на телевизионном детском шоу Первого канала за исполнение песни на китайском языке получила медаль «Лучше всех» и даже спела дуэтом с Полиной Гагариной.

К кастингу этой передачи девочка готовилась с музыкальным коллективом «Фонограф» народного артиста РФ Сергея Жилина и старшим преподавателем его творческой онлайн-студии Татьяной Сёминой. И вот уже пять лет Арина со своей наставницей дистанционно занимается вокалом. В 2023-м «Фонограф-Джаз-Бенд» давал большой праздничный концерт в Южно-Сахалинске. И Сергей Жилин пригласил Арину выступить с его артистами на одной сцене. Наверное, это был один из лучших подарков девочке в день рождения.

Учится Арина в пятом классе лицея 65, осваивает китайский и английский языки. В центральной детской музыкальной школе играет на гитаре и (факультативно) на фортепиано. Уроки вокала получает ещё и у педагога школы Александры Агаевой. В марте 2024-го она стала лауреатом I степени на ХХХ Дальневосточном конкурсе вокалистов «Голоса Приморья» и Международном фестивале исполнителей современной музыки «Другая высота».

Арина пробует себя в театральном и песенном творчестве. На сцене международного Чехов-центра в мюзикле «Алые паруса» весь сезон перевоплощалась в маленькую Ассоль. А недавно сочинила свою первую (и, как говорит мама Анна, «на вырост») песню «Он где-то здесь».

Вообще же у Арины есть альбомные аудиозаписи девяти синглов. Один из них – «Встретимся на Сахалине» – близок по тематике к нашему проекту «Воспетые острова», и сегодня мы знакомим с ним наших читателей. Текст специально для Арины написала мамина подруга Мария Крутькова, а музыку – московский композитор Александр Махнёв. Исполняет композицию Арина Таратухина.

Эта девочка целеустремлённо идёт к своей цели, мечтая об артистической профессии. В её творческом активе – съёмки на телешоу «Новый год по-сахалински» и «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель», участие в проекте известного музыканта и продюсера Тимура Ведерникова #Музыка вместе #Песни великой страны. Школьница наравне со взрослыми островными вокалистами участвовала в создании клипа «Любите, девочки, простых романтиков» из репертуара ансамбля «Браво».

В прошлом году Арина Таратухина за свою первую авторскую песню получила приглашение приехать в Сочи на Красную Поляну на форум Леонида Агутина. Эту школу вокала называют точкой роста и вдохновения. Здесь у детей ярко раскрываются таланты, к ним приходит артистический опыт. Летом нынешнего года Арина вновь едет на форум со своей младшей сестрой Алисой, которая уверенно идёт по её стопам. Девочка тоже увлечена вокалом. В прошлом году участвовала в летнем творческом интенсиве академии Игоря Крутого. Так что продолжение следует.

Людмила Степанец.

Фото с сайта «Лицей 65».

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