Такси в законе. Смогут ли сахалинские перевозчики взять реванш за проигранный рынок?

В облдуме с участием местных компаний поговорили о проблемах перевозок легковыми такси. Прозвучало несколько идей, при детальном подходе способных придать новому законопроекту о регулировании рынка в этой сфере существенный поворот в сторону регионов. Пожалуй, даже слишком существенный. Возможно, поэтому форму конкретных предложений в адрес Госдумы они так и не обрели.

По российским дорогам — с российскими правами

О том, насколько просто глобальные агрегаторы ставят под свои логотипы всех и каждого без каких-либо обязательств, кроме подключения к интернет-сервису заказа такси, мы рассказали в материале «Рулетка на колесах» («Советский Сахалин», № 10 от 12.02.2021). Напомним, отсутствие жестких требований к потенциальным водителям и ответственности за перевозки со стороны агрегатора в конечном итоге привели в нашей области к смертельной аварии на дороге. При этом за рулем оказался житель ближнего зарубежья без южно-сахалинской регистрации и даже без водительских прав.

Новый законопроект, к рассмотрению которого, как ожидается, Госдума РФ должна приступить в течение ближайших двух месяцев, вводит запрет на работу в такси водителям с иностранными или международными правами. Перейти на российские удостоверения иностранцы обязаны будут в срок до 1 января 2023 года. Не допускаются к работе в такси и те, кто имеет непогашенную или неснятую судимость по некоторым статьям УК. Лишения водительских прав не должно быть в течение полугода к началу осуществления перевозок пассажиров. Предусматривается также прохождение водителями аттестации на знание улично-дорожной сети региона. А вот условие о трехлетнем водительском стаже сохранено без изменений.

Беспрецедентное требование прописано в отношении служб заказа такси. Агрегаторы будут нести солидарную ответственность вместе с таксистами за реальный ущерб, причиненный жизни, здоровью или багажу пассажира в результате дорожно-транспортного происшествия. Максимальный размер компенсации по одному случаю — до двух млн рублей.

Однако есть и ряд оговорок. В частности, служба заказа такси освобождается от выплат, если ущерб нанесен в результате обстоятельств непреодолимой силы, умысла клиента или если машина была в угоне.

Агрегатор вне конкуренции

Сахалинские компании надеются, что новый законопроект выровняет условия конкуренции. Как сейчас платят налоги те, кто одним кликом заключает договор оферты с агрегаторами? «Да никак!» — в разговоре с журналистом восклицает представитель «Евротакси». Это небольшая компания, созданная в Южно-Сахалинске около десяти лет назад, со своим автопарком, диспетчерской службой, штатными работниками. Соответственно, со всей полнотой ответственности и перед пассажирами, и перед налоговой инспекцией.

Спросить же с водителей такси, в лучшем случае, с наклейкой от раскрученного агрегатора, в худшем — вообще без опознавательных знаков, хотя бы за соблюдение действующего ФЗ «О безопасности дорожного движения» просто некому. Не исключено, что они этот закон вовсе не открывали. А зачем, если даже налоги, вроде как, никому и не нужны? Понятно, что агрегатору всего лишь в информационном сотрудничестве с массой таких водителей конкурировать с местной компанией одно удовольствие. Снизил тариф – вот тебе и клиентура.

По новому законопроекту разрешение на осуществление деятельности по перевозке такси наряду с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями смогут получить только самозанятые граждане. При этом процедура оформления последних налагает на них обязательство по уплате налогов в местный бюджет. Это дает основание местным компаниям полагать, что ценовая политика если и будет колебаться, то в незначительных пределах.

— Вот когда все будут платить налоги, — говорит представитель «Евротакси», — тогда, возможно, мы сможем конкурировать на равных.

Доходы рубят — машины летят

Смогут ли четыре процента, которые водитель, оформив самозанятость, отдаст в налоговую кассу, реально повлиять на формирование тарифных ставок — вопрос перспективы. Вероятно, прогнозировать равные условия конкуренции можно было бы более уверенно, если бы рынок такси был отдан исключительно юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Кстати, в первоначальном варианте законопроект именно это и предусматривал.

Вы можете представить себе, чтобы самозанятые граждане начали управлять поездами, самолетами, теплоходами? Слышим дружное: «Нет!». Тогда почему они получили доступ к пассажирским автоперевозкам? Только лишь потому, что водительскими правами разжиться проще пареной репы? Или просто решили взять с частных извозчиков хоть налога клок? Но ведь непрофессиональная деятельность в сфере такси уже давно дискредитировала себя. В чем же дело?

Ответ открывается просто. Возможность работы в такси для самозанятых пролоббировали известные агрегаторы, в числе которых, кстати, и «Максим», о котором мы писали в материале «Рулетка на колесах». И не удивительно. Служба заказа такси без частных водителей в регионах все равно что генерал без армии. Это означало бы практически полную утрату контроля над рынком. А как же с тяжкими последствиями от того, что за руль такси усаживаются те, кто всего лишь проскочил по верхам правила дорожного движения? Ну, что ж, доходы рубят — машины летят…

Рискованный бизнес

В облдуме посоветовали местным компаниям выйти на сотрудничество с агрегаторами. Идея на пять баллов, но опять же только в случае исключения из сферы такси самозанятых граждан. В этом варианте законопроекта сами агрегаторы были бы кровно заинтересованы в привлечении региональных ИП и юрлиц. А для регионов сплошные бонусы. С одной стороны, это гарантия безопасности на дорогах, а с другой — полноценные налоги, причем в областной бюджет.

Однако при условии миллионов собственных водительских «штыков» у служб заказа такси та же сахалинская компания, сколько бы ни мариновалась в агрегаторской приемной, приемлемых для себя условий не получит. Пожалуйста, жми на ту же кнопку в электронном сервисе и получай сахалинские заказы из Москвы. Для компании — бессмысленный отъем части прибыли, а для региона — ни одной дополнительной копейки в свой бюджет.

Еще одна мысль, озвученная в облдуме, могла бы сыграть на добросовестную конкуренцию в сфере такси — обязать агрегаторов открывать в регионах свои юрлица или ИП. Дескать, пусть на местах обзаводятся парком машин и катаются сколько душе угодно. Но реализация этой идеи никак не вписывается в ту же схему: служба заказа такси — самозанятый водитель. Регионам выгодно, бесспорно. Но агрегатору зачем обременять себя услугами по перевозкам со всеми вытекающими последствиями в виде ответственности за столь рискованный бизнес?

Дыхни в экран

Солидарные компенсации в случае аварий оказались, пожалуй, единственной уступкой, с которой согласились агрегаторы. Впрочем, возможно, и эта строчка попала в законопроект с их подачи. Даже максимальные два миллиона — не такая уж большая потеря для служб с многомиллиардными доходами. В остальном агрегаторы по-прежнему видят себя чисто в информационном бизнесе.

Удобная позиция, не правда ли? Агрегатор только предоставляет цифровые сервисы, не знающие границ, при этом диктует все выгодные для себя условия, в том числе комиссионные сборы и тарифные ставки на такси. Дело потенциального водителя — принимать их или нет.

К некоторым нововведениям, записанным в законопроекте, так или иначе, видимо, не сложно приспособиться. Например, вводится запрет на перевозку без путевого листа. Но его можно будет оформить в электронном виде. Что стоит агрегатору повесить на свой сервис еще одну кнопку для рассылки такого листа? Или взять предрейсовый техосмотр и медосмотр. Эти требования, разумеется, остаются. Но и здесь допускается возможность проведения процедур дистанционно. Не исключено, что гении в программировании уже подумывают, как сделать так, чтобы дыхнуть в экран компьютера — и сразу же определить, чем закусывал на завтрак водитель перед выходом на рейс.

Как ни крути, а такси с гражданином за рулем, самозанятым или нет, по-прежнему остается лотереей для пассажира. Так почему бы облдуме не замахнуться на кардинальное решение этого вопроса? Возможно, исключение самозанятых из сферы такси — не то предложение, от которого невозможно отказаться. Но попробовать разве не стоит?

Марина ПОПОВА.