Усилим удары по врагу. Сахалинцы на передовой

Коллектив пищекомбината Наркомпищепрома г. Александровска на днях получил с фронта письмо от своего бывшего работника – Михаила Андреева, в котором он пишет:

«Здравствуйте, дорогие товарищи! Прошло много времени, как мы с вами работали вместе в дружном, спаянном коллективе, выполняя и перевыполняя планы. Мне, молодому воину, выпала большая честь освобождать от немецких захватчиков нашу Советскую Прибалтику. На славу поработали воины нашего фронта у стен великого Ленинграда. Немало здесь было истреблено фашистской нечисти. В Советской Прибалтике враг воздвиг мощные укрепления, но ничто не помогло ему. Сейчас не только Прибалтика, но и вся наша страна очищена от гитлеровцев. Победа близка! Будем же усиливать свои удары по врагу, я — на фронте, а вы — в тылу. Пишите мне, мои товарищи по совместной работе, буду очень рад».

Хорошую память оставил о себе Михаил Андреев в коллективе пищекомбината. Работал он здесь более трёх лет мастером по пивоварению. Специалист своего дела, честный и добросовестный, он пользовался, авторитетом среди рабочих. В 1940 году народный комиссар пищевой промышленности высоко оценил его труд, наградив значком «Отличник пищевой промышленности».

В 1941 году тов. Андреев был призван в ряды Красной Армии. Некоторое время служил на Тихоокеанском флоте, а затем был участником исторических боев под Ленинградом и в Прибалтике.

Старший лейтенант Андреев храбро сражается с фашистскими захватчиками. За отвагу и мужество он награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». Коллектив пищекомбината может гордиться своим бывшим работником, а в настоящее время офицером-фронтовиком Михаилом Андреевым.

В этот день 80 лет назад

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, вышли на побережье залива Фриш Гаф в восьми километрах от Кёнигсберга, расчленив восточно-прусскую группировку немцев. Одновременно заняты 25 населённых пунктов.

В Венгрии, у озера Балатон, наши войска продолжали отбивать атаки пехоты и танков противника.

За 14 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков и самоходных орудий, сбито 18 самолётов противника.

Наша авиация нанесла удар по железнодорожному узлу и аэродрому Веспрем в Венгрии.

Авиация Балтийского флота в южной части Балтийского моря потопила пять немецких транспортов общим водоизмещением более 30 тыс. тонн.

Тыл – фронту

На Охинском промысле некоторые скважины стали чаще останавливаться из-за поломок, меньше давать нефти. Слесарь-стахановец механической мастерской тов. Гульбин получил срочное задание по обработке задвижек высокого давления и других деталей. Несколько дней работал по две смены. В скором времени стабильная работа оборудования на скважинах была восстановлена.

Тони бригады тов. Кривоспицкого из рыболовецкого колхоза «Красный яр» были расположены у берегов пос. Хоэ – на самом беспокойном месте. Майны беспрерывно засыпало снегом, образовывались огромные торосы и шуга, льды отрывало и уносило в море, однажды с 400 центнерами уже выловленной рыбы. После каждой неудачи бригада ещё яростнее трудилась, шила вентеря, очищала майны. Самоотверженный труд оправдался сторицей. При плане 1133 центнера рыбаки выловили, сохранили и сдали государству 1200 центнеров наваги.

Работают по-фронтовому

Комсомольцы Широкопадинской судоверфи в феврале изготовили 7,5 тыс. ящичной клепки при плане 5 тыс. И с большей энергией трудятся в марте.