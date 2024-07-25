В одну колею из транспортной блокады. Углегорцы долго не забудут прошедший ливень

С четверга частично восстановили проезд на обрушившимся участке автодороги между сёлами Лесогорское и Бошняково в Углегорском районе.

Ночью там открыли движение в одну колею для транспорта экстренных служб, сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри. Сама проезжая часть провалилась вниз на 10 метров, длина образовавшегося каньона – 50 метров.

Сразу же после ЧП туда подтянулась тяжёлая техника, к аварийному участку приехали работники мэрии, специалисты регионального минтранса, управления Сахалинавтодор. Сейчас на восстановлении дороги работает два экскаватора, один бульдозер, пять самосвалов. Перед дорожниками стоит задача засыпать образовавшийся провал чтобы привести трассу в прежнее состояние. Пока никто не берётся даже предположительно сказать, когда работы будут закончены.

По сведениям правительства области, в Бошняково достаточно продуктовых запасов. Медик из сельской амбулатории переведен на круглосуточный режим работы. Администрация района имеет запасной вариант доставки продуктов и медикаментов к заблокированным жителям – по воде. Для этого планируется привлечь маломерные катера.

На всей территории района сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Её объявили после продолжительных ливней, начавшихся в конце прошлой недели. Из-за них подтопило подвалы, частные дома и огороды – таких пострадавших объектов насчитали несколько десятков. Вода залила подвал центральной районной больницы, для откачки пришлось привлекать силы пожарных. Для просушки помещений доставили 10 тепловых пушек и 5 мотопомп из областного резерва.

Из-за дождей начали сползать сопки. Оползни в начале недели перекрыли участок дороги между райцентром и селом Поречье в южной части МО и между райцентром и Бошняков – в северной. Последствия этих ЧП удалось ликвидировать в течение суток. Но жителям Бошняково природа снова преподнесла сюрприз в начале нынешней недели. Они снова в транспортной блокаде. Кстати, проезд между Углегорском и Поречьем по той же причине – из-за схода грязевых масс – прерывался в июне. Население давно жалуется на состояние проезжей части. Непогода часто его усугубляет. Аналогичная ситуация и в Бошняково – сельчане не раз просили привести дорогу в порядок…

Ещё одна напасть – ухудшилось качество воды, она стала мутной. Её рекомендуют кипятить и по возможности не употреблять. Жителям Шахтёрска организовали её подвоз к домам. А бошняковцам советуют брать живительную влагу в роднике – из-за провала в дороге её в цистернах не привезёшь.

Сергей РЯБОВ.