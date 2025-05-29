Не рубите дерева! Исторические деревья требуют бережного отношения

Островок спасения для японских сосен на ул. Карла Маркса.

Зелёная повестка всегда была присуща «Советскому Сахалину». Ведь как можно любить Сахалин, не любя природу островного края? Борьба с браконьерством, противостояние лесным пожарам, битва за чистоту воздуха, вод… Все эти темы были и остаются в поле зрения редакции и журналистов.

Пожалуй, особняком в этом ряду стоит проблема сохранения живых памятников нашей истории – деревьев, имеющих историческую ценность.

Журналист «Советского Сахалина» вооружился фотоаппаратом и побывал на местах былых «сражений», где в разные годы решалась судьба таких зелёных насаждений в Южно-Сахалинске.

Островок спасения для японских сосен на ул. Карла Маркса.

У южного входа в парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, от которого посетители сразу попадают к зеркальному бювету с сахалинской минеральной водой и музыкальному фонтану, по обеим сторонам сохранились вековые сосны. Их посадили ещё японцы в период губернаторства Карафуто с использованием саженцев, привезённых из Страны восходящего солнца и Кореи.

Деревья неплохо сохранились. Они добавляют колорита в общий парковый антураж. А ведь над этими самыми соснами в 2015-м нависла реальная угроза. Здесь, расширяя вход, вели земляные работы и готовились к асфальтированию. Всё бы ничего, но дорожники повредили корни некоторых сосен.

По словам старшего научного сотрудника Сахалинского ботанического сада Виктора Шейко, осмотревшего место происшествия, на острове у многих деревьев из-за тяжёлых грунтов поверхностная корневая система. Это касается и сосен.

Вердикт учёного был предельно ясен: если не принять экстренных мер, в лучшем случае усохнет часть ветвей пострадавших деревьев. А они здесь особенные, редкие – сосны густоцветковые. Вид краснокнижный, охраняется государством…

В «Советском Сахалине» от 17 ноября 2015 года была опубликована статья «Исторические сосны стали жертвами благоустройства». Последовала реакция контролирующих органов, решался вопрос о привлечении виновных к ответственности… Деревья удалось сохранить для потомков.

Осенью 2016-го в парке развернулась масштабная реконструкция стадиона «Космос». По проекту предполагалось расширение площади стадиона с восточной стороны со сносом зелёных насаждений. В номере «Советского Сахалина» появилась статья «Краснокнижные деревья попали под снос» от 25 ноября 2016 года.

Всем миром тогда удалось отстоять редкие краснокнижные сосны. В проект внесли коррективы, вместо четырёх установили три трибуны. Как показало время, решение было верным. И посадочных мест для болельщиков достаточно, и краснокнижные деревья на месте, никому не мешают.

А вот другой адрес, но сходная ситуация: на южной стороне ул. Карла Маркса, неподалёку от старого здания областного правительства в 2013-м году под снос попали сразу шесть краснокнижных исторических сосен. Им «повезло» произрастать как раз на месте строительства двухуровневой крытой стоянки на сто автомобилей.

В «Советском Сахалине» от 27 февраля 2013 года увидела свет публикация «Кому помешали вековые сосны?». И только вмешательство газеты спасло деревья: после эмоциональной беседы по телефону с автором проекта, в прошлом главным архитектором областного центра, в него внесли коррективы. Ограда обогнула группу сосен, они оказались на «островке». Между прочим, он здорово смотрится и сегодня – оригинальное решение и деревья радуют глаз. В дальнейшем газета отслеживала ситуацию, в частности, в публикации «Сосновые страсти» в номере от 2 апреля 2013-го.

Ярослав САФОНОВ.

P. S.

Актуальна ли эта тема в современных реалиях? Безусловно. Областной центр развивается, раздаётся вдаль и вширь, строятся крупные объекты, микрорайоны… Неизбежно под снос попадают зелёные насаждения, а порой и деревья исторические, имеющие особую ценность. Как показывают приведённые примеры, всегда можно найти решение и спасти живые памятники для потомков.

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