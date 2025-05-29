Не рубите дерева! Исторические деревья требуют бережного отношения

Зелёная повестка всегда была присуща «Советскому Сахалину». Ведь как можно любить Сахалин, не любя природу островного края? Борьба с браконьерством, противостояние лесным пожарам, битва за чистоту воздуха, вод… Все эти темы были и остаются в поле зрения редакции и журналистов.

Пожалуй, особняком в этом ряду стоит проблема сохранения живых памятников нашей истории – деревьев, имеющих историческую ценность.

Журналист «Советского Сахалина» вооружился фотоаппаратом и побывал на местах былых «сражений», где в разные годы решалась судьба таких зелёных насаждений в Южно-Сахалинске.

У южного входа в парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, от которого посетители сразу попадают к зеркальному бювету с сахалинской минеральной водой и музыкальному фонтану, по обеим сторонам сохранились вековые сосны. Их посадили ещё японцы в период губернаторства Карафуто с использованием саженцев, привезённых из Страны восходящего солнца и Кореи.

Деревья неплохо сохранились. Они добавляют колорита в общий парковый антураж. А ведь над этими самыми соснами в 2015-м нависла реальная угроза. Здесь, расширяя вход, вели земляные работы и готовились к асфальтированию. Всё бы ничего, но дорожники повредили корни некоторых сосен.

По словам старшего научного сотрудника Сахалинского ботанического сада Виктора Шейко, осмотревшего место происшествия, на острове у многих деревьев из-за тяжёлых грунтов поверхностная корневая система. Это касается и сосен.

Вердикт учёного был предельно ясен: если не принять экстренных мер, в лучшем случае усохнет часть ветвей пострадавших деревьев. А они здесь особенные, редкие – сосны густоцветковые. Вид краснокнижный, охраняется государством…

В «Советском Сахалине» от 17 ноября 2015 года была опубликована статья «Исторические сосны стали жертвами благоустройства». Последовала реакция контролирующих органов, решался вопрос о привлечении виновных к ответственности… Деревья удалось сохранить для потомков.

Осенью 2016-го в парке развернулась масштабная реконструкция стадиона «Космос». По проекту предполагалось расширение площади стадиона с восточной стороны со сносом зелёных насаждений. В номере «Советского Сахалина» появилась статья «Краснокнижные деревья попали под снос» от 25 ноября 2016 года.

Всем миром тогда удалось отстоять редкие краснокнижные сосны. В проект внесли коррективы, вместо четырёх установили три трибуны. Как показало время, решение было верным. И посадочных мест для болельщиков достаточно, и краснокнижные деревья на месте, никому не мешают.

А вот другой адрес, но сходная ситуация: на южной стороне ул. Карла Маркса, неподалёку от старого здания областного правительства в 2013-м году под снос попали сразу шесть краснокнижных исторических сосен. Им «повезло» произрастать как раз на месте строительства двухуровневой крытой стоянки на сто автомобилей.

В «Советском Сахалине» от 27 февраля 2013 года увидела свет публикация «Кому помешали вековые сосны?». И только вмешательство газеты спасло деревья: после эмоциональной беседы по телефону с автором проекта, в прошлом главным архитектором областного центра, в него внесли коррективы. Ограда обогнула группу сосен, они оказались на «островке». Между прочим, он здорово смотрится и сегодня – оригинальное решение и деревья радуют глаз. В дальнейшем газета отслеживала ситуацию, в частности, в публикации «Сосновые страсти» в номере от 2 апреля 2013-го.

Ярослав САФОНОВ.

P. S.

Актуальна ли эта тема в современных реалиях? Безусловно. Областной центр развивается, раздаётся вдаль и вширь, строятся крупные объекты, микрорайоны… Неизбежно под снос попадают зелёные насаждения, а порой и деревья исторические, имеющие особую ценность. Как показывают приведённые примеры, всегда можно найти решение и спасти живые памятники для потомков.

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