Любовь без границ и расстояний

Музыкант Никита Козлов из Санкт-Петербурга известен как создатель культовой группы «Сегодняночью» и автор более 200 треков, написанных им начиная с 2000 года.

С той поры Никита и его команда дали в городе на Неве сотни акустических концертов и провели десятки творческих встреч. В Международный женский день 8 Марта они непременно особым романтическим образом поздравляют прекрасную половину своей аудитории – исполняют песни о любви таких бардов, как Булат Окуджава, Александр Дольский, Олег Митяев, Юрий Визбор, Владимир Ланцберг, и других.

На весенних встречах со слушательницами звучат, конечно же, и авторские работы Никиты Козлова, среди которых значится песня «На Курилах». Несмотря на то, что наши острова он воспел одной строкой, именно она дала название композиции, оставив за скобками Мальдивы, Милан, Майорку, Ереван и другие географические точки, в которые лирический герой готов отправиться на поиски своей любви. Его не пугают огромные расстояния, он готов преодолеть и время, и пространство ради той, единственной, с которой хочет быть рядом.

Этому синглу Никиты Козлова уже более десяти лет, но он значится в репертуаре группы. Автор исполняет его и под гитару, и под клавишные.

Музыкальные критики отмечают, что группа Никиты Козлова синтезирует самые разные, зачастую полярные стили (брит-поп, ритм-энд-блюз, рок, трип-топ и другие). В результате у неё сложился свой стиль, который артисты назвали «музыка города-порта». Она наполнена духом свободы, желанием жить, петь и любить.

В этом же стиле выдержана песня «На Курилах», с которой мы сегодня знакомим читателей. Пусть она станет весенним подарком островитянкам от группы «Сегоднявечером». Будем считать, что презент, отправленный с любовью с берегов Невы, достиг берегов Сахалина и воспетых ею Курил.

Людмила Степанец.