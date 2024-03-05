В Корсаковском районе обнаружены погибшие изюбры

Как сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, на участке, арендуемом хозяйством «Сварог», побывали специалисты и сотрудники правоохранительных органов. Причины гибели двоих из пяти животных понятна – они сорвались с обрыва. Что случилось с остальными — еще предстоит установить. Специалисты не исключают браконьерство или болезнь.

Акклиматизация изюбрей, привозимых из Приморья и Хабаровского краев, началась ещё в начале 1970-х годов. Животным в первую очередь нужно было приспособиться к тому, что в их родных местах снега бывает значительно меньше, чем на юге Сахалина. У них выработался свой алгоритм действий: при сильных снегопадах они укрываются под пологом леса, где снега скапливается гораздо меньше. Но при этом в лесу им нечем питаться – вот и приходится в поисках корма покидать укрытия.

— Главная причина в особенностях нынешней зимы. Осадков выпало столько, сколько бывало в давние советские времена. Для изюбря это условие пагубное, и гибель отдельных животных в такие зимы неизбежна. Так происходит естественный отбор. Хотя при этом отмечу: основное стадо изюбрей к островным климатическим условиям приспособилось.

Наш постоянный консультант Андрей Здориков, биолог-охотовед, четверть века занимавшийся проблемами акклиматизации животных в островном регионе, эксперт Русского географического общества, поделился своими соображениями о возможных причинах гибели изюбрей в Корсаковском районе.

Изъяты образцы тканей погибших копытных, их передадут для исследования в корсаковскую станцию по борьбе с болезнями животных. Проводится проверка по линии правоохранительных органов.

Обычно животные поднимаются к горным вершинам, где на открытых местах снег сдувает ветром. Там можно найти сухую траву, бурьян для пропитания.

Кстати, изюбрь и марал, обитающие в этих местах, на территории «Сварога» – виды горно-таёжные. Можно сказать, что это две разных расы благородного оленя, изюбрь относится к дальневосточной.

Эти олени не имеют врожденного навыка, не умеют копытить, то есть добывать себе корм из-под снега, как делают северные олени. На мысе Евстафия недавно видели трех самцов, которые на открытой местности кормились пожухшей травой.

Молодым особям, особенно самочкам, при ходьбе по глубокому снегу приходится животами касаться снега. Из-за переохлаждения происходит несварение желудка, обессилевшие оленята ложатся и замерзают. Можно назвать юг Сахалина зоной рискованной акклиматизации из-за многоснежных зим. В таких условиях на первое место выходят биотехнические мероприятия с организацией подкормок, солонцов. Чем, собственно, и занимаются в «Свароге» и других хозяйствах. Но иногда и это не спасает.

Много бед приносит деятельность человека. Любители странствовать на снегоходах нередко специально подъезжают поближе к животным, чтобы сфотографировать их. Немало и любителей пострелять.

Встречи с человеком нервируют зверя, у него возникает паника, он бежит куда глаза глядят. При этом, конечно, нерационально тратит свою драгоценную энергию и может погибнуть. Тем более, что в феврале был дождь, и позже на снегу образовался прочный наст, сильно ранящий ноги животных.

В связи с этим настоятельный совет: при встрече с изюбром не приближайтесь к нему! Можно ведь фотографировать и на расстоянии..

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото: https://t.me/minles_sakh