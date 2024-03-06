Птичка-невеличка с позывным «Кубань». Анна Пинчук рассказала о своём открытии Сахалина и о понимании женского счастья

Говорят, первое впечатление о человеке самое верное. Когда Анна морозным февральским утром появилась на пороге редакции, возникло ощущение, что в кабинет румяным мячиком закатилось весеннее солнышко. Подумалось: такая птичка-невеличка, а сколько в человеке энергии! Выяснилось, что каждый день у гостьи начинается в 5 утра с посещения тренажёрного зала. Девушка любит утренний кофе, но пьёт его без сахара и шоколада – строго следит за диетой, тренируя силу воли.

Романтика дальних странствий

Анна – настоящая кубанская казачка. Отлично поёт, знает множество казачьих песен. Прыгает с парашютом, увлекается гонками на мотоцикле по бездорожью, имеет второй взрослый разряд по волейболу, владеет строительными специальностями, является заместителем атамана по культуре Сахалино-Курильского окружного казачьего общества.

Как волонтёр во время коронавирусной пандемии, прошлогоднего наводнения в Южно-Сахалинске и недавнего многоснежного циклона помогала оказавшимся в беде. А ещё готовится к восьмой поездке в зону СВО. Везёт бойцам-сахалинцам детские письма, красную рыбу и икру, острые блюда корейской кухни… Каждый приезд Анны для земляков – яркое, запоминающееся событие. Они уже и позывной ей придумали – «Кубань».

– Меня и моего младшего брата Сергея растили в казачьих традициях, – рассказывает Анна. – Кстати, он вместе с мамой вслед за мной перебрался на Сахалин. Мама открыла свой небольшой бизнес, брат продолжил учёбу в университете. Он серьёзно увлечён баскетболом и достиг немалых успехов. Я люблю Кубань, горжусь тем, что там выросла. Но мне всегда хотелось пожить на Севере или на Дальнем Востоке. Быть может, потому, что мама родилась в Магадане, а бабушка с дедушкой в своё время работали в тех краях на приисках. Запомнились бабушкины рассказы о волшебной природе и замечательных северянах. Окончив университет, я отправилась в Якутию со своим молодым человеком. В Север невозможно не влюбиться. Уникальный, мистический край. Поняла, что обожаю холод, минус 50 для меня счастье! Эх, не получилось побывать на полюсе холода Оймякон… Ну ничего, позже побываю!

Анна Пинчук – лихая наездница и покорительница стихий!

– Следующим в вашей судьбе стал Сахалин?

– Да. Знакомая рассказала, что родилась в Южно-Сахалинске. Я просмотрела множество фотографий… Была в восторге и сразу купила билеты. Это была поездка в неизвестность, на острове не было ни друзей, ни родных, ни знакомых. Тем не менее мечта сбылась: 14 ноября 2017 года для меня знаменательная дата! Не обошлось без приключений. Я заранее сняла квартиру «на удалёнке» и внесла предоплату. Увы, меня обманули. Осталась я с сумками на улице. С трудом нашла комнатку на сутки. На следующий день – квартиру. А через 2 – 3 дня пришла в себя и отправилась на собеседование в ДК «Родина», которому нужен был менеджер. С 1 декабря вышла на работу заведующей отделом и с тех пор счастлива. На Сахалине есть всё для счастья: воля, добрая песня и верный конь.

– Вы возглавляете творческий любительский казачий коллектив. А как свела вас судьба с сахалинским казачеством?

– В ДК «Родина» за стеной моего кабинета пел казачий хор. Руководителем народного ансамбля «Воля» была замечательная женщина Людмила Петровна Засенко, заслуженный деятель культуры РФ и Украины. Она меня звала в хор, но у меня не хватало времени. Ольга Алексеевна Жирова, руководившая «Волей» позже, была заместителем атамана Сахалино-Курильского окружного казачьего общества по культуре. Перед отъездом в Белгород походатайствовала за меня перед атаманом Сергеем Васильевичем Рябовым, и я стала его заместителем.

– Как вас занесло в экстремальный мотоциклетный спорт?

– Спортивный дорожный мотоцикл мечтала купить ещё на Кубани. Мне же посоветовали обратить внимание на машину для эндуро, ведь на дорожном мотоцикле можно за месяц весь Сахалин объездить, но при этом ничего интересного не увидеть. Это обидно, потому что природа острова очень красивая. «Не понравится – продашь», – сказали. Так я купила мотоцикл для эндуро – гонок по бездорожью. Первый раз поднялась на небольшую сопку и поняла, что с покупкой не ошиблась. Вот уже четыре года езжу и получаю удовольствие. Перезнакомилась с соратниками по увлечению. Состою в группе «Сахалин Эндуро Парк». Между прочим, у нас и девушек много катается. Открываю для себя юг Сахалина.

– Вы имеете прямое отношение к молодёжному совету при региональном отделении Союза женщин России, участвуете в работе поискового отряда «Сова» и нашего волонтёрского корпуса…

– Всё идёт из семьи. Нас бабушка и дедушка воспитывали: нужно быть добрыми и помогать нуждающимся. А ещё была воспитательная работа в школе: пионерские костры, патриотика. Мы в деревне росли как в одной дружной семье. Помогали ветеранам. Ну, а работа с мамой в молодёжном центре уже напрямую была связана с волонтёрской деятельностью. На Сахалине свой первый волонтёрский опыт получила во время пандемии. Связалась с создателями «Коронавирусного десанта» из центра молодёжных инициатив (ЦМИ), они включили меня в списки добровольцев. Работали сутками. Отрабатывали заявки людей, поступавшие в колл-центр. Доставляли воду, лекарства, продукты первой необходимости, развозили нуждающимся семьям бесплатные обеды-ужины. Губернатор Валерий Лимаренко тогда подал пример по формированию продуктовых корзин. Другие подхватили инициативу. Мы развозили наборы по адресам. Сегодня я поддерживаю связь с разными структурами: ЦМИ, волонтёрским всероссийским штабом «Мы вместе», агентством по делам молодёжи. Работы много. Во время февральского снежного циклона мы проводили операцию «Вьюжный десант». К волонтёрам обратилась семья бойца, проживавшая в частном доме в пригороде областного центра. Мать – инвалид, сын в то время заболел, затемпературил. У них возникла техническая проблема: исправно работавший угольный котёл после отключения света повёл себя опасно – вода в нём стала кипеть. Когда пришла наша помощь (мы пробивались через снежные завалы), все сидели в тёплой одежде и кутались в одеяла… Что касается поездок в Донбасс, то уже налажен конвейер: даже если я не могу поехать, посылки доходят по назначению. Большую помощь оказывают братья-казаки по всей России. Я завела личный блог в виде телеграм-канала https://t.me/AnnaPinchukY. В нём благотворительные сборы, отчёты, отзывы бойцов. Всегда прошу присылать видео, подтверждающее доставку.

– Что бы вы пожелали сахалинкам накануне 8 Марта?

– Для наших женщин у меня только самые добрые слова. Я горжусь, что знаю лично многих активисток из благотворительных групп. Я видела их за работой, когда они плетут маскировочные сети для воинов в зоне СВО… Смотрю на них, восхищаюсь и понимаю, что сама-то очень мало делаю, что нужно больше. Желаю им оставаться стойкими, сильными, но при этом женственными, замечательными и счастливыми.

Беседовал Ярослав САФОНОВ.