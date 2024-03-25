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Медведь на лестничной площадке. Сергей Надсадин проверил ход ремонта подъездов в Южно-Сахалинске

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В этом году в областной столице планируется привести в порядок около тысячи подъездов и входных групп многоквартирных домов. Работы проводятся за счёт субсидий из областного и муниципального бюджетов.

Работы по ремонту подъездов и входных групп стартовали в Южно-Сахалинске в начале марта. На сегодняшний день привести в порядок удалось свыше пятидесяти объектов. Во время традиционного субботнего объезда губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин проверили, как организованы работы в одном из многоквартирных домов на улице Украинской.

– Нам компенсируют 70 процентов затрат на ремонт подъездов. Это внушительная сумма. Мы можем выполнить достаточно большой объём работ: отремонтировать стены, перила, полы, входные группы, окна, заменить почтовые ящики, информационные стенды, – рассказала директор ООО УК «ЖЭУ-14» Ирина Зиновьева. – У нашей управляющей компании 170 подъездов на обслуживании. 116 из них мы постепенно приводим в порядок за счёт субсидий. За два года отремонтировали 71 подъезд. В 2024-м сделаем ещё 45 и, таким образом, полностью выполним намеченную программу.

– В целом, в этом году планируем отремонтировать в Южно-Сахалинске около тысячи подъездов и входных групп многоквартирных домов. Эта работа важна. Мы видим, что она организована должным образом и к сентябрю будет выполнена в полном объёме, – сказал Сергей Надсадин.

Жители Южно-Сахалинска и сами активно включаются в работу по ремонту подъездов и благоустройству собственных дворов. Так, принимая участие в партийном проекте «Мой двор. Мой подъезд», горожане получают дополнительные средства на преображение мест общего пользования.

– Проект реализуется с прошлого года. Он подразумевает приём заявок от жителей, которые, к примеру, хотят, чтобы на лестничных площадках появились цветы или рисунки с сахалинскими достопримечательностями. Все заявки выставляются на голосование на платформе «Острова.65». Сначала лучшие проекты отбираются по итогам месяца, а затем по итогам года. Победители получают дополнительные средства на преображение своих подъездов. Кроме этого, грантовую поддержку им оказывает и департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска. Она составляет 50000 рублей на подъезд и 200000 на многоквартирный дом. Эти средства инициативные горожане могут потратить на благоустройство подъездов или придомовой территории, – рассказал руководитель департамента городского хозяйства Евгений Золотов.

В ходе субботнего объезда Валерий Лимаренко и Сергей Надсадин пообщались с участниками проекта «Мой двор. Мой подъезд». В прошлом году творческий проект жителей одного из многоквартирных домов на улице Украинской занял третье место в номинации «Самый благоустроенный». Дополнительные средства горожане потратили на художественное оформление лестничной площадки. Стены подъезда теперь украшает символ сахалинской фауны — медведь.

 

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