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КЛЕВОЕ МЕСТО

За курочкой на Тунайчу. Клёвое место

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Фото из социальных сетей.

Как будут развиваться погодные события в апреле? В каком состоянии будет лёд на морском побережье и на внутренних водоёмах? Какими будут прозрачность и температура воды в них? По какому сценарию пройдет паводок? Всё это – слагаемые успеха любительской рыбалки. Наш постоянный консультант кандидат биологических наук и опытный рыболов-любитель Виталий Никитин поделился некоторыми соображениями на сей счёт.

Корюшка-зубатка в это время всё ещё остаётся желанной добычей, её будут пытаться ловить на оставшихся островках ледового припая в морском прибрежье. Позже подлёдная рыбалка переместится на озёра, лагуны, реки.

До того момента, когда вода в реках помутнеет, есть смысл поохотиться на кунджу и краснопёрку поблизости от их зимовальных ям. Здесь рыба ещё сконцентрирована в больших количествах.

С потеплением речной воды активизируются голодные хищники, прежде всего кунджа, которую привлекает лососёвая молодь. Засады на лососёвых мальков во время схода талых вод кунджа любит устраивать в низовьях малых рек, впадающих в озеро или лагуну.

Крупная хищница в это время попадается в предустьевых участках Лютоги, Фирсовки, Дудинки, Богатой, а в притоках этих рек ловится кунджа помельче. Применяют воблеры, ловят и на уснувшую рыбку. Леска, небольшой грузик и крючок с насаженной на него рыбкой – вот и вся снасть. В качестве наживки используют мякоть морских моллюсков и морских червей.

С почином!
Фото с сайта activefisher.net.

Между первой волной паводка и второй, когда начнётся таяние снега в сопках, бывает краткий период с чистой водой в реках. Обычно он длится неделю, максимум две. В это время отлично работают снасти всех видов, особенно нахлыст. Эффективны искусственные приманки в виде мальков рыб.

На Тунайче на остатках льда ловят звёздчатую камбалу. Попозже, к середине мая, будут подходы к берегам морской камбалы, но в лагунах её можно ловить раньше. Причём попадаются особи «морской курицы», как в народе ещё называют камбалу, до полуметра длиной и весом до двух килограммов!

До середины апреля на Тунайче ловят морскую малоротую корюшку и сельдь.

В завершение – пара обязательных предупреждений. Весенний лёд ненадёжен, нужно помнить о мерах безопасности. В этот период на крючок может попасться сахалинский таймень. Сделайте с ним селфи и отпустите с богом обратно в воду. Во избежание неприятностей.

Семён РЕЧКИН.

Кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Рыбка быстрого приготовления

Для такого блюда, из расчёта на две персоны, понадобится минимум продуктов: пять картофелин среднего размера, одна небольшая луковица, две средних камбалы (каждая 200 – 300 граммов), соль, молотый чёрный перец по вкусу и немного зелёного укропа.

Фото: myhomecook.ru

Рыбу чистим, удаляем голову, хвост, боковые плавники, внутренности, хорошо промываем. На спинке и брюшке делаем 3 – 4 надреза до хребтинки.

Противень выстилаем бумагой для запекания. Смазываем её небольшим количеством растительного масла. Выкладываем нарезанный «пятачками» картофель, на него – измельчённый репчатый лук и сверху посыпаем зелёным укропом. Камбалу подсаливаем и размещаем на «верхнем этаже» получившейся композиции. После этих незатейливых операций противень отправляем в духовку на полчаса при температуре 180 градусов.

При подаче на стол сначала выкладывается нежное филе камбалы, которое отделилось от хребта при запекании. Затем – картофельно-луково-укропный микс, напитавшийся рыбным соком. Вкусно, полезно и чертовски быстро готовится. Приятного аппетита!

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