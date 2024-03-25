Виноватая или «стрелочник»? За некачественное жильё для сирот привлечена к уголовной ответственности начальник управления жилищной политики администрации областного центра

Бывшую начальницу управления жилищной политики Южно-Сахалинска Елену Федотову суд приговорил к наказанию в 5 лет лишения свободы условно. Следствие предъявило ей обвинение по ч. 3 статьи 286 УК – превышение должностных полномочий. Но в законную силу приговор ещё не вступил.

Как считают следователи, руководитель этой структуры приобрела положенное по закону сиротам жильё в домах, не отвечающих требованиям безопасности и проектной документации. Условия в новостройках были ужасные. О них можно найти нелестные отзывы в интернете – для стен использовались панели, сделанные из прессованной стружки с минватой внутри, чердаков не было предусмотрено, в подвалах не выпрямиться и пр.

В итоге позже сирот переселили в новые квартиры нормального качества.

История эта берёт начало с 2016 года. Тогда были подписаны контракты на приобретение 48 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из бюджета на эти цели направили 131 миллион рублей. Новостройки возвела компания «Сахалин-Инжиниринг». Жильё располагалось в Новоалександровске в четырёх домах по улице 3-й Институтской. Построены и введены в эксплуатацию они были в 2016 году, а уже через год стали поступать жалобы на состояние помещений.

Администрация города предъявила претензии к застройщику, заставила его устранить недостатки. Со стороны властей были поданы гражданские иски в суд, проводилась независимая судебная строительно-техническая экспертиза. Компания, в частности, утеплила фасады, отремонтировала оконные блоки, перестроила систему вентиляции, в некоторых квартирах сделала косметический ремонт. Но в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Реестр недобросовестных подрядных организаций застройщик не включён.

Изучая материалы дела, следователи пришли к выводу, что все всплывшие недостатки были известны ещё при подготовке проектов муниципальных контрактов и технических заданий к приобретаемым на конкурсной основе жилым помещениям. А Елена Федотова как руководитель управления (эту должность она занимала до 2019 года) на подобные детали не обратила внимания. С этими доводами в целом согласился суд и после завершения уголовного дела определил ей наказание в 5 лет лишения свободы условно.

Обвинение запрашивало наказание в виде реального лишения свободы на этот срок и права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет.

Сама подсудимая вину свою не признала. Её защита подала апелляцию на вынесенный приговор в областной суд. Как быстро жалоба будет рассмотрена – сказать трудно. Пока что судебный вердикт не считается вступившим в законную силу. Поэтому бывшая начальник управления жилищной политики не считается виновной (это право даёт ей Конституция) и сейчас руководит департаментом землепользования мэрии областной столицы.

Непонятным остаётся другой вопрос: какова судьба потраченной на непригодное жильё бюджетной суммы в 131 млн рублей? Она должна быть взыскана с подсудимой и тех, кто принимал решение о покупке, или же с застройщика? Ответа пока найти не удалось. Возможно, он появится, когда будет рассмотрена апелляция защитников Елены Федотовой.

Юристы обращают внимание, что в подобных делах ответственность за содеянное ложится не на одного человека. По словам адвоката Игоря Янчука, строительные огрехи в тех новостройках могли быть и не видны невооружённым глазом. Это могли обнаружить только специалисты-строители. А подобный контроль не входит в функции управления жилищной политики города. Вполне возможно, что в документах, которые смотрели специалисты этого подразделения, всё было, что называется, в ажуре. Как бы то ни было, в деле о новостройках на 3-й Институтской не должно быть пробелов, и оно не должно свестись только к наказанию «стрелочника».

Подобные случаи, когда дети-сироты, вступая во взрослую жизнь, получают либо непригодные квартиры, либо оказываются вообще без жилья, к сожалению, бывают. Об одном из них «Советский Сахалин» рассказывал в публикации «ОбесКРОВленные равнодушием» (номер газеты от 21 апреля 2023 года).

Истории разные, но у них один общий корень – равнодушие людей, облечённых властью и контрольно-надзорными полномочиями, к своим обязанностям.

Евгений АВЕРИН.