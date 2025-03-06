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Только в «СовСахе»

Срочно в номер!

1978 год. Журналист написал статью. Кто первым её прочитает? Редактор? Ответсек? Завотделом? Нет, машинистка. В те времена в редакционном машбюро трудилось 4 человека. Плюс стенографистка, принимающая материалы по телефону от собственных и внештатных корреспондентов. Все женщины. Но был период, когда тексты набирал штатный мужчина-машинист.

С развитием компьютерных технологий машинистки переучились на операторов компьютерного набора.

А позже и эта штатная единица исчезла из состава редакции: журналисты сами набирают свои материалы на компьютерах, ноутбуках, планшетах, сотовых телефонах.

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