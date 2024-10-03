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На ленинском субботнике

Апрель 1977 года. Всесоюзный ленинский коммунистический субботник. Мужчины редакции газеты «Советский Сахалин» работают на полях совхоза «Тепличный» – расставляют рамы с полиэтиленовой плёнкой для прогрева земли и последующей посадки овощей. Наравне трудятся все – от корреспондента до редактора Василия Ильича Парамошкина. Он и задавал тон, подавая всем пример и безостановочно таская тяжёлые рамы. Заезжал на поле проверить работу редакции второй секретарь Южно-Сахалинского горкома КПСС Анатолий Тимофеевич Кузин.

Женскую половину редакции в тот субботник отправили на «лёгкий» труд – перебирать овощи в хранилище.

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