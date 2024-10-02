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Третья столица России разместится на Сахалине, но вначале регион завершит благоустройство

Закрывая пленарное заседание 28-го Дальневостого энергетического форума, губернатор островной области предложил разместить третью столицу России на Сахалине.

Выполняя просьбу модератора, президента ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилева подытожить пленарное заседание, руководитель островной области заметил, что в свое время Петр Великий устроил столицу на Балтийском море, потому что «там была политика».

— Почему возник вопрос третьей столицы? — продолжил мысль Валерий Лимаренко. — Страна идет на восток, а значит ее центр должен быть ближе к событиям. Если сейчас растет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), третья столица России должна быть как раз в Сахалине.

По мнению сахалинского губернатора, островной регион занимает наиболее выгодное для технического сотрудничества с азиатскими странами. Лимаренко утверждает: все островные территории являются динамично развивающимися. И Сахалин готов к столичной функции.

— У нас разработаны мастер-кланы, генпланы, распланирована территория, где могут жить миллионы людей, — сказал Валерий Лимаренко. — Чем они будут заниматься? Тем же, что сейчас и мы: шельфовыми проектами, добычей рыбы, ее переработкой, в т. ч. и глубокой переработкой рыбы в сторону коллагена, IT-технологиями. Сахалин это один из самых цифровых регионов. У нас есть искусственный интеллект, беспилотные авиационные и морские системы. Вот будущее Сахалина. И, конечно же, это прекрасная среда для жизни. Море, горы, прекрасные города, благоустроенные зелени.

— А девушки? — неожиданно уточнил Сергей Брилев.

— А девушки потом, — ответил губернатор. — Первым делом благоустройство.

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