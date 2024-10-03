Севастополец, влюблённый в Сахалин

Велика наша матушка Русь,

Велика, подтверждаю не споря.

Я от Чёрного моря стремлюсь

К скалам серым Охотского моря.

Сахалин, позови.

Прилечу окрылённый я чувством.

Сахалин – край земли,

Опьянён я тобой до безумства!

Вот такими сильными эмоциями заряжена песня автора-исполнителя Сергея Бурштейна, с которым сегодня знакомим наших читателей. Родом он из Севастополя. Специалист военно-технического профиля. Несколько лет находился на дрейфующей полярной станции «Северный полюс-22». Там сочинил первые песни под гитару.

Вернувшись в Севастополь, познакомился с местными бардами в клубе самодеятельной песни. Музыкальное творчество увлекло и в дальнейшем стало определяющим, хотя были в его жизни и годы депутатской работы. Более 10 лет Сергей занимался организацией и проведением концертов звёзд эстрады и театра. Как генеральный продюсер организовывал фестивали «ШансонЪ у моря», продолжал писать песни. Их у него более 120, вышло в свет и несколько альбомов.

В 2014-м Сергей Бурштейн записал композицию «Патриоты России» и в этом же году стал участником событий «Крымской весны» и «Антимайдана» в Киеве. Когда же началась СВО, ему было 67, и он понимал, что физически не сможет быть добровольцем с автоматом в руках, но остаться в стороне от происходящего не мог и с концертами стал выезжать к воинам на линию боевого соприкосновения. Более 20 раз с гуманитарно-творческой миссией он побывал на Донбассе, на запорожском направлении, в Донецке. И бойцы дали ему позывной, производный от фамилии, – «Бурса».

Нередко Сергей Бурштейн на скорости преодолевает сотни километров по бездорожью, чтобы объездить как можно больше подразделений, батальонов.

Многие песни о победе над врагом и буднях защитников Родины на передовой музыкант создал по просьбе воинов.

– Каждая с историей, – рассказал Сергей, – написана по рассказам ребят или по личным ощущениям. Во время прилётов под Авдеевкой я понял: есть у меня ангел-хранитель… И что мне нравится, вот пишу я песню, а бойцы спрашивают: «Можно, мы клип сделаем? Песня так подходит к нашему подразделению!». И таких военных клипов у меня около десятка.

– Помните, – говорит Сергей Бурштейн, – в великолепном фильме режиссёра Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» герой ленты с позывным «Маэстро» произносит: «Война – это всё преходящее, а музыка вечна». И это так. Люди на концертах слушают песни, заряжаются невероятными эмоциями, а после выступления подходят и говорят: «Напиши про нас»…

На гитаре Бурштейна множество автографов командиров со всех участков и направлений специальной военной операции. Он дорожит и этой памятью, и этим музыкальным инструментом. Его радует, что авторские песни находят живой отклик в сердцах бойцов, помогают преодолевать военные тяготы и лишения. Кстати, выступал севастопольский певец и перед бойцами-сахалинцами. Для них у него была припасена песня «Сахалин», созданная ещё в 2017 году. Послушать её нашим ребятам было в радость, будто на родном острове побывали.

А сегодня эта композиция звучит для вас.

Людмила Степанец.