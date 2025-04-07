На морском побережье в Холмском районе исчезают морская капуста и морские ежи. В чём причина?

Тревожный звоночек

Местные жители сёл западного побережья Сахалина обеспокоены варварской добычей морской капусты. Сезон её заготовки начинается только в мае, а уже сейчас на морском берегу в Холмском районе можно встретить КамАЗ полный свеженарубленной морской капусты. На этом участке побережья Татарского пролива уже почти пропали морской ёж, моллюск трубач, даже обычные морские улитки… Сельчане уверены – всё это из-за заготовителей морской капусты. Похоже, никто этот промысел не контролирует.

– Некоторые заготовители, объясняя неурожаи этой водоросли в отдельные годы, говорят, что виноваты льды. Дескать, морская капуста вмерзает в лёд, и потом её уносит в море, – говорит житель посёлка Правда. – Но в наших краях море незамерзающее! Разве что время от времени ветры и волны нагоняют ледяную шугу. Так что лёд здесь ни при чём…

Ежовая версия

Бизнесмен Александр Тян, генеральный директор ООО «Группа Сакура», согласен с правдинцем в том, что проблема с плантациями ламинарии есть. Он как никто в теме. Компания занимается переработкой водных биоресурсов. И для приготовления консервированной продукции приобретает морскую капусту у поставщиков – нескольких местных ИП. Но называет другие возможные причины «капустного» бедствия.

– Действительно, на участке, где расположены сёла Правда, Зырянское, Калинино и дальше вплоть до Невельска, плантаций ламинарии в прибрежье стало мало… Видимо, из-за того, что здесь в промышленных масштабах добывается морской ёж, – говорит он. – Помню, в моей молодости в этих местах за полчаса можно было запросто набрать 2 – 3 полных пакета ежей. Шаг ступишь – наступаешь на ёжика. В 2010-х такое же количество ежей можно было собрать уже за час. Сейчас потребуется как минимум три часа, чтобы набрать один пакет. Да и то, ещё места нужно знать.

Ежи питаются морской капустой – как коровы траву едят. Если коров не будет, луга зарастают. Так же и с ламинарией: морской травы, других водорослей становится всё больше, а ламинарии меньше. С Малых Курил морскую капусту для компании, думаю, завозить не придётся, пока её достаточно для потребления Сахалином и даже для поставок в другие регионы России. Но в перспективе 10 – 15 лет при нынешних тенденциях могут возникнуть проблемы с сырьём. Добросовестные поставщики, с которыми работает «Сакура», по словам предпринимателя, подходят к делу ответственно, заботятся о плантациях. Добытчики понимают, что с увеличением объёмов добычи нужно заботиться о популяции.

Некоторые оставляют на своих участках часть водорослей на развод либо укладывают сетку-рабицу, чтобы спорам было легче прикрепиться ко дну.

Поскольку проблема не стоит остро, массово восстановлением плантаций ламинарии пока не занимаются. Но если добыча пойдёт в больших объёмах, нужно будет очень детально и внимательно смотреть, чтобы ламинария могла восстановиться, считает Александр Тян.

А что скажет наука?

За комментариями «Советский Сахалин» обратился к заведующей лабораторией аквакультуры беспозвоночных и водорослей сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) Наталье Прохоровой:

– Одна ближайшая станция, где мы проводим исследования, расположена у Шебунино в Невельском районе. А вторая – у села Яблочного, севернее Холмска. На этих станциях с плантациями ламинарии всё благополучно. Участок, о котором идёт речь, расположен между станциями. Мы периодически проводим здесь мониторинг, ситуация выглядела стабильной. Видимо, требуется более основательное её изучение.

Появление на побережье грузового транспорта, перевозящего в большом количестве свежую ламинарию – тревожный звоночек для контролирующих органов. Морское прибрежье в сфере ответственности регионального погрануправления береговой охраны. Официально промысел такого водного биоресурса начинается в мае, для его ведения требуются соответствующие документы, промысловый билет.

Факты ламинарие­вого браконьерства действительно бывают, нарушители должны нести ответственность. Но, похоже, в данном случае мы имеем дело ещё и с более серьёзной угрозой экологического характера.

Её имя – Исояке

Название явлению присвоили японские исследователи. Они столкнулись с тем, что на отдельных участках побережий происходит замена бурых водорослей на красные корковые – босиеллу, литотамнион, которые не представляют особенной хозяйственной ценности.

Учёные пришли к выводу, что это следствие воздействия нескольких факторов, среди которых основную роль играет чрезмерно высокий температурный режим. Если весной складываются неподходящие температурные условия, не будут развиваться споры ламинарии. Если осенью вода будет прогреваться выше +18°, споры этой водоросли погибнут, не дадут потомства.

Негативное воздействие может оказать опреснение участка акватории там, где в море впадают реки.

Есть ли зависимость популяций ламинарии и морских ежей? Есть, хотя и не прямая. Ежи питаются разной органикой, но предпочтение отдают ламинарии. Наука рекомендует при выращивании морских ежей использовать именно эту водоросль.

Интересно, что между такими популяциями довольно сложные отношения. У ламинарии-первогодки выделяются вещества, отпугивающие ежей, а на второй год – наоборот, привлекающие их. Позже, на этапе спороношения, заросли водоросли снова теряют привлекательность.

Японцы пришли к выводу, что если не контролировать количество ежей, они могут уничтожить ламинариевые заросли. С другой стороны, ежи им помогают – очищают субстрат, создают условия для того, чтобы спорам было легче оседать на дно.

Какой из факторов – решающий в данном случае, могут показать только комплексные исследования.

Татарский пролив является частью Японского моря, в последние годы в его воды заходят тропические виды рыб – фугу, лакедра… Происходят другие процессы. Нужно изучить гидрологические особенности, химический состав воды в прибрежье – особенно губительны для ламинарии нитраты и нитриты.

В Приморье некоторое время назад возникли подобные проблемы, потребовалось восстанавливать плантации ламинарии. Учёные ВНИРО разработали методики и достигли успехов.

Общая информация от СахНИРО

У берегов Сахалина и Курил по данным науки произрастает без малого 300 видов разнообразных водорослей: бурых, зелёных, красных, плюс ещё и морские травы. Богатейший ресурс, который ещё до конца не изучен. Те виды, что сегодня представляют интерес для промысловиков, можно пересчитать по пальцам. Морской капустой в нашем островном регионе называют ламинарию японскую.

Промысловый запас ламинариевых водорослей в Сахалино-Курильском регионе более 350 тыс. т, из которых на южные Курильские острова приходится 300 тыс. т, а к промыслу рекомендуется около 117 тыс. т.

В последние годы промышленное освоение ламинарии японской в Татарском проливе увеличивается. Среднемноголетний вылов здесь – около 3,5 тыс. т. Хорошее освоение ресурсов ламинарии у западного побережья Сахалина связано с развитой инфраструктурой и близким расположением участков промысла к базам береговой обработки.

Добытую ламинарию перерабатывают местные производители. Часть её в сушё­ном виде отправляют на экспорт и на местный рынок, а часть используют для производства консервов, салатов и другой продукции. Как и любой другой природный ресурс, ламинария нуждается в грамотном и рациональном освоении при строгом научном контроле.

По данным промысловой статистики, ресурсы находятся в стабильном состоянии и резкого снижения запаса ламинарии не наблюдается.

Промысел бурых водорослей в прибрежной зоне Сахалина регулируется правилами рыболовства для Дальневосточного бассейна. Разрешено добывать ламинарию, достигшую возраста 1,5 – 2 лет, а более молодую, в возрасте до 1 года, – запрещено. Действуют и ограничения по способам добычи.

Нерестящиеся в прибрежье рыбы предпочитают откладывать икру не на ламинарию, а на морские травы – зостеру, филоспадикс.

В советское время для посадки ламинарии привлекали студентов. Они создавали что-то вроде искусственных плантаций. Сейчас восстановление полей ламинарии не проводится, так как её промысловый запас довольно большой и нет необходимости в этой процедуре, утверждают некоторые специалисты. Но на участке от Правды до Невельска прибрежье-то «лысеет»! В Приморье этой проблемой озаботились. А у нас?

Ярослав САФОНОВ.

К слову

В региональном погрануправлении береговой охраны сообщили, что в круглосуточном режиме действуют телефоны дежурной службы ведомства. По этим номерам принимаются сообщения о случаях браконьерства и нарушений в области добычи биоресурсов моря.

Вот эти номера: в Южно-Сахалинске – 8 (4242) 49-20-49; в Корсакове – 8 (42435) 45-608; в Невельске – 8 (42436) 60-110; в населённом пункте Горячий Пляж Южно-Курильского района – 8 (42455) 21-724.

В случае с Холмским районом звонить нужно в Невельск.