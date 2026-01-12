В январе продолжатся суды ВИП-персон сахалинского масштаба

Уголовное дело экс-председателя собрания Углегорского городского округа Ирины Газетдиновой начнут рассматривать в суде 20 января 2026 года.

Вместе с бывшей главой районного органа представительной власти проходит её супруг Артур Газетдинов. Подсудимая в течение нескольких лет, до 2023 года, была главой Бошняковского сельского поселения в Углегорском районе, депутатом местного собрания, его председателем. Затем до 2024 года снова была главой Бошняково.

Как считает следствие, с мая 2016 года по февраль 2017-го Ирина Газетдинова, будучи должностным лицом, получила через своего мужа взятку в виде автомобиля «Лексус» стоимостью 6,3 млн руб. от директора коммерческой организации. За такую «благодарность» она обещала покровительство для заключения и исполнения муниципальных контрактов: подписание, беспрепятственную приёмку и оплату выполненных работ.

Позднее, с марта 2017 года по май 2024-го, фигуранты уголовного дела совместно легализовали дорогой автомобиль. Они провели фиктивную сделку, чтобы автомобиль имел статус законного приобретения. Следствие посчитало эти действия предварительным сговором группы лиц с целью совершения преступления. Эти незаконные действия выявили сотрудники УФСБ России по Сахалинской области, следствие вели в первом отделе по расследованию особо важных дел регионального управления Следкома РФ.

После задержания в декабре 2024 года Ирина Газетдинова была арестована и провела в заключении 10 месяцев, затем была освобождена.

Экс-глава представительной власти Углегорского района обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки); п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретённого в результате совершения преступления), её муж – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве); п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества).

С 13 января в Корсаковском суде продолжится рассмотрение уголовного дела бывшего главы Корсакова Александра Ивашова. Как уже сообщал «Советский Сахалин», следствие считает, что с ноября 2021 года (через полгода после назначения на свой пост) по август 2023-го он вступил в преступный сговор со своим заместителем, занимавшим на тот момент должность директора одного из департаментов. За счёт казённых средств через подставное лицо была совершена незаконная сделка имущественного характера. По неофициальной информации, речь идёт о покупке дома, в котором жил глава города. Следователи увидели в действиях должностных лиц признаки преступления, которые содержатся в ч. 2 ст. 285 УК РФ. Первое судебное заседание состоялось 6 ноября 2025 г.

13 января 2026 г. в холмском суде возобновится рассмотрение уголовного дела Светланы Мищенко – бывшего главного врача местной больницы. История этого дела любопытна. Женщине предъявляли обвинение по статье ч. 3 п. «в» УК РФ – превышение должностных полномочий, повлёкшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Уголовное дело началось с приобретения у Сахалинского морского пароходства в 2017 году бывшего здания гостиницы «Чайка» в Холмске за бюджетные деньги для нужд местного здравоохранения. Туда после ремонта намеревались переселить детскую поликлинику, которая ютилась в ветшающем здании.

С этим предложением Светлана Мищенко обратилась в областное министерство здравоохранения, тогдашний его руководитель Алексей Пак идею поддержал. На покупку здания из областного бюджета потратили 50 млн рублей. Реконструкцию предполагали начать в 2018-м, однако затраты на этот объект были незапланированными, найти в казне средства на ремонтные работы оказалось сложно. Строительные работы поставили на паузу, и крепкое здание стало терять товарный вид. «Чайку» никто не охранял, начали исчезать стёкла из рам, затем находившаяся там мебель. Круглосуточная охрана появилась только в конце 2018-го, но это уже спасти не могло.

По распоряжению Светланы Мищенко подготовили документацию, чтобы вплотную заняться «Чайкой» в 2019-м. Однако областное министерство строительства провело экспертизу, которая выдала заключение – здание бывшей гостиницы несейсмоустойчиво, следовательно, размещать детскую поликлинику в нём нельзя. А ещё к тому времени появилось решение – возвести в портовом городе единый поликлинический комплекс, в котором собрались разместить и детское лечебное учреждение.

Оказавшуюся невостребованной постройку, купленную за 50 млн бюджетных рублей, решили передать на баланс мэрии. Но город брать её под своё крыло совсем не хотел – проведённая экспертиза признала состояние здания аварийным. Было принято решение его снести. И снова за счёт бюджета. Ликвидация «Чайки» осенью 2022 года обошлась ещё почти в 17 млн рублей. После этого возбудили уголовное дело.

Сама Светлана Мищенко свою вину не признавала. По итогу холмский суд не нашёл в её действиях состава преступления и вынес в 2025 году оправдательный приговор. Также суд отказал в удовлетворении гражданского иска о взыскании с экс-руководителя ущерба, причинённого бюджету страны и Сахалинской области, и признал за ней право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Дело бывшего главврача находилось на особом контроле генпрокурора РФ, поскольку она была ещё и депутатом городского собрания. Однако осенью нынешнего года вышестоящая инстанция оправдательный приговор отменила. Предстоят новые слушания…

В деле «Чайки» фигурирует и бывший министр здравоохранения области Алексей Пак. Его дело рассматривает южно-сахалинский суд. Длится оно ни шатко ни валко с ноября 2023 года, рассмотрение постоянно откладывается. Последнее заседание на сайте суда обозначено 23 декабря 2025 года. И как стало известно, экс-министру в самый последний день года вынесли приговор – 4 года условно.

Владимир ПАВЛОВ.

По теме: