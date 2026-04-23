Сахалинские власти сохранят компенсации для первокурсников

В Сахалинской области продолжит действовать компенсация 50% стоимости за первый год обучения для студентов, поступающих в вузы региона. Об этом рассказал губернатор Валерий Лимаренко во время инспекции стройплощадки научно-образовательного центра кампуса СахалинТех.

Регион целенаправленно создаёт условия, чтобы молодёжь Сахалина и Курил могла получить достойное образование, не выезжая на материк. В 2025 году в областной столице был сдан первый объект кампуса СахалинТех – современный студенческий городок на 1,5 тыс. мест. С каждым годом интерес выпускников к островному вузу растёт, в том числе благодаря внедрению мер поддержки.

— Завершается учебный год, и уже начинается работа над организацией новой приёмной кампании в Сахалинский государственный университет. Вуз примет на первый курс около 700 человек. Это на 25% больше, чем в прошлом году, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Кроме того, мы выделили пятьсот субсидий на возмещение 50 % стоимости обучения для ребят, которые не смогут поступить на бюджетные места в наш университет.

На особом контроле главы региона остаётся строительство научно-образовательного центра кампуса СахалинТех. Валерий Лимаренко получает ежедневный отчёт о темпах работ на объекте, который возводится по поручению Президента Владимира Путина по нацпроекту «Молодёжь и дети». На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет более 40 %. На стройплощадке в две смены трудятся 410 человек.

Параллельно со строительством закупается современное учебное и исследовательское оборудование. Технические задания для оснащения лабораторий формируются совместно с учёными. Запуск научно-образовательного центра в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года. Он сможет принять порядка 2,5 тыс. студентов.

Кампус площадью свыше 88 тыс. кв. м станет единым пространством для обучения, науки и внедрения разработок. В центре будут размещены современные учебные аудитории и исследовательские лаборатории, библиотека и лекционные залы, оранжерея, бассейн и два спортивных зала.

При поддержке региона университет налаживает сотрудничество с индустриальными партнёрами. СахГУ уже получил статус опорного вуза Газпрома. В этом году на базе университета запускается магистерская программа «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений». Она посвящена подводным технологиям добычи углеводородов на шельфе.

— Наша компания реализует на шельфе проект «Сахалин-3», где Газпром впервые применил технологию подводной добычи углеводородов. Более 15 лет мы накапливаем опыт, уникальный не только для нашей компании, но и для России в целом, – прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Валерий Гурьянов. – Наша задача – передать его новому поколению. Мы делаем это вместе с Сахалинским государственным университетом – разрабатываем совместные учебные программы, которые позволят студентам перенять этот опыт на практике, на наших месторождениях. Основная цель – чтобы студенты, которые учились в университете, остались работать на острове.

