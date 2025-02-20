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Школьники из Охи победили в STEAM-соревнованиях «Лига». Следующий этап – международный чемпионат

Фото: Сергей Зубарев.

«Лига» проходит в области уже пять лет. В этом году соревнования собрали более 350 школьников из 12 муниципалитетов. От Охи участвовали две команды.

Тема этого года – «Богатый урожай». Участникам нужно было предложить инновационные решения реальных задач сельскохозяйственных предприятий.

Младшая охинская команда (9-14 лет) завоевала победу, разработав систему дистанционного мониторинга условий транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции. Она позволяет отслеживать температуру, влажность и освещенность через специальный сайт.

Теперь юным инженерам предстоит представить Сахалинскую область на международном чемпионате «Сахалин 6.0», который пройдет 25-27 апреля на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе. Здесь они встретятся с сильнейшими робототехниками не только со всей России, но и из Китая, Индии, Египта и других стран. Ребята активно готовятся к предстоящим испытаниям, совершенствуя свою разработку.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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