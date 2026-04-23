На СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи

В Сахалинской области продолжается поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Очередную партию гуманитарной помощи и личных посылок отправили островным бойцам — 1428 отправлений общей массой почти 12 тонн. В этот раз груз сформирован силами всех 18 муниципальных образований региона.

В формировании и отправке приняли участие студенты института железнодорожного транспорта, техникума сервиса, волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ и «Молодой гвардии», сотрудники Сахалинского молодёжного ресурсного центра, а также представители молодёжных, общественных и добровольческих организаций.

В состав гуманитарной помощи вошли лёгкая и сезонная одежда, дождевики, резиновые сапоги, медикаменты, продукты быстрого приготовления, наборы «Сухой армейский душ», средства личной гигиены, мёд, сладости, мясные консервы и другие товары первой необходимости. Бойцам также отправляют полевую почту — письма из дома, открытки и тёплые пожелания от земляков и школьников.

