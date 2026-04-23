Пятница, 24 апреля, 2026
Домой Лента событий

На СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи

В Сахалинской области продолжается поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Очередную партию гуманитарной помощи и личных посылок отправили островным бойцам — 1428 отправлений общей массой почти 12 тонн. В этот раз груз сформирован силами всех 18 муниципальных образований региона.

В формировании и отправке приняли участие студенты института железнодорожного транспорта, техникума сервиса, волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ и «Молодой гвардии», сотрудники Сахалинского молодёжного ресурсного центра, а также представители молодёжных, общественных и добровольческих организаций.

В состав гуманитарной помощи вошли лёгкая и сезонная одежда, дождевики, резиновые сапоги, медикаменты, продукты быстрого приготовления, наборы «Сухой армейский душ», средства личной гигиены, мёд, сладости, мясные консервы и другие товары первой необходимости. Бойцам также отправляют полевую почту — письма из дома, открытки и тёплые пожелания от земляков и школьников.

Фото: правительство Сахалинской области.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ