Сахалинцы блеснули на международном фестивале-конкурсе «Арт-Проект» в Китае

Сахалинские участники международного фестиваля-конкурса в Китае не без приключений, но всё-таки добрались до места проведения. Как уже сообщал «Советский Сахалин», поездка талантливых детей находилась под угрозой срыва: председатель регионального отделения общественной организации «Интеграция» Александр Гаранин исчез с деньгами, переданными ему для оплаты оргвзносов на участие в международном мероприятии.

Тем не менее ребята выступили на фестивале блестяще. Воспитанник Оксаны Новик 23-летний учащийся техникума сервиса Илья Серебряков вместе с тренером вышел на сцену с оригинальным номером в стиле «Этно», и их дуэт «Любимки» стал лауреатом первой степени.

– Мы с Ильёй планировали дуэтом спеть известные хиты – «Ну что тебе сказать про Сахалин?» и песенку из «Волшебника Изумрудного города», – рассказала тренер. – Но буквально за пару дней до вылета во время медитации (Оксана несколько раз побывала в Шаолине и теперь использует методы древней китайской практики цигун в своей тренерской работе с детьми, имеющими особенности развития. – Прим. авт.) меня осенило: есть вариант гораздо круче! Мы быстро подготовили номер в стиле «Этно», который сразу покорил и зрителей, и жюри. Нас включили в гала-концерт, и это с учётом жесточайшей конкуренции, ведь из 60 номеров от артистов России на гала-концерт отобрали лишь 15, в том числе и наш. И ещё, что немаловажно: наш дуэт строгое жюри судило наравне со всеми участниками, не принимая во внимание, что у Ильи инвалидность.

Возвращавшихся с победой ребят встречали в аэропорту Южно-Сахалинска с разноцветными шарами, с объятиями и слезами радости.

«Советский Сахалин» обратился за комментарием к директору АНО «Поддержка и развитие фестивально-творческих программ в странах АТР «T-FEST» из Владивостока, организатору участия представителей России Григорию Салову.

– Несмотря на трудности, все три десятка сахалинских участников II Международного фестиваля-конкурса «Арт-Проект» прибыли вовремя и выступили очень достойно. И в номинации вокалистов в возрасте от 21 года и более, и в тех, что рассчитаны на талантливых детей, – рассказал Григорий Салов. – Что же касается председателя регионального отделения общественной организации «Интеграция» Александра Гаранина… Он запятнал имя, «подставил» и организаторов, и участников, тут и говорить много не приходится. На мой взгляд, такие деятели не должны работать в нашей сфере, тем более с детьми.

По словам директора АНО, обычно приём заявок на участие в фестивале завершали за 3 – 4 недели до его начала. Узнав о случившемся, сахалинцам сделали исключение – заявки от них принимали буквально до последнего момента.

Григорий Салов поделился ближайшими планами: он прилетит на Сахалин, чтобы оказать организационную помощь коллегам. Талантливые сахалинцы и курильчане должны иметь возможность участвовать в международной фестивальной деятельности.

Тем временем в Южно-Сахалинске прошло заседание суда по избранию меры пресечения для Александра Гаранина, его взяли под стражу на 1,5 месяца.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

