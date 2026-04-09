Сотрудники заповедника «Курильский» спасли «морского ромба»

После весеннего шторма сотрудники заповедника «Курильский» обнаружили на побережье Кунашира выброшенного сильными волнами крупного ската.

Особь имела ромбовидное тело и утолщённый мощный хвост. По предварительной оценке научного сотрудника Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург) Захара Жидкова, которому были предоставлены фотоматериалы, эта рыба была определена как большехвостый скат, относящийся к семейству ромбовых скатов. Данный вид входит в Красный список Международной красной книги со статусом «виды, близкие к уязвимому положению». Эти рыбы встречаются в северо-западной части Тихого океана, в водах от Японии до Тайваня, включая воды Южной Кореи и Китая.

Скаты данного вида могут достигать 1,3 метра в длину, а обитают на глубинах от 300 до 800 метров. Чаще всего их встречают во время случайного прилова при донном тралении (этот вид промышленного рыболовства многими специалистами считается одним из самых разрушительных для экосистем, поэтому его применение жёстко регулируется).

Спасение ската – нелёгкая задача. Скат – скользкая, тяжёлая и сильная рыба. Госинспектор заповедника «Курильский» как можно аккуратнее постарался вернуть ската обратно в его родную стихию, сообщила пресс-служба учреждения.