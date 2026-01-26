На юге Сахалина запущены современные очистные сооружения для защиты залива Анива

В заливе Анива, на берегу которого расположено село Таранай, ведётся рыбный промысел. Также здешнее побережье – любимое место отдыха жителей южной части Сахалина и гостей острова. Летом в выходные дни пляжи заполняют тысячи людей.

– Поэтому правительство области намерено обеспечить полную защиту залива Анива от загрязнений. В первую очередь речь идёт о строительстве серии современных высокоэффективных очистных сооружений, – говорит председатель регионального правительства Алексей Белик. – Первым стал объект в селе Таранай. Сейчас мы строим очистные в городах Анива и Корсаков, в селе Новотроицкое. Ввод в эксплуатацию намечен на этот год. В результате запуска целой серии очистных сооружений воды залива Анива станут гораздо чище, будут созданы более благоприятные условия для рыбного промысла, отдыха жителей области и наших гостей, для развития туризма.

Мощность современных канализационных очистных сооружений в селе Таранай 200 кубометров в сутки. Они находятся на окраине села в небольшом двухэтажном здании.

– Канализационные стоки проходят многоуровневую механическую, химическую и биологическую очистку. На последнем этапе используются мощные ультрафиолетовые лампы. В результате получается техническая вода, которая соответствует всем требованиям по безопасности, – рассказал генеральный директор компании «Анивские коммунальные системы» Алексей Швецов.

Процесс очистки стоков полностью автоматизирован.