Сразу три современные поликлиники открываются в Южно-Сахалинске

Детская поликлиника в Дальнем начнёт приём юных пациентов в марте, а ещё одна детская на улице Железнодорожной – в апреле. Универсальная поликлиника в Хомутово распахнёт двери в ноябре. В новых учреждениях качественную медицинскую помощь будут получать 28 тысяч жителей областного центра.

Вопрос строительства поликлиник поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства. Современные медицинские объекты возводят под ключ по концессии, после они будут переданы в управление государственных поликлиник Южно-Сахалинска.

– Новые объекты здравоохранения разгрузят действующие учреждения и сделают медицинскую помощь доступнее и качественнее, – отметил Валерий Лимаренко. – Поликлиники оснастят передовым оборудованием, появятся новые сервисы для юных пациентов в области хирургии и реабилитации, расширятся диагностические возможности.

В детской поликлинике на Железнодорожной разместилось 130 кабинетов. Предусмотрен полный спектр диагностики, дневной стационар и отделение реабилитации. В штате учреждения будет около 50 педиатров и врачей узкой специализации – хирург, офтальмолог, эндокринолог, ЛОР, уролог и другие. Потоки пациентов будут разграничены, чтобы дети с простудными заболеваниями не пересекались со здоровыми.

К поликлинике на Железнодорожной будет прикреплено 10 тысяч юных южносахалинцев. Здесь планируется развернуть центр амбулаторной хирургии и проводить операции одного дня, после которых пациенты смогут уйти домой. Появятся новые мощности диагностики: будут проводить дневную и суточную электроэнцефалографию для изучения работы головного мозга, а также эндоскопические исследования органов пищеварения. Кроме того, организуют отделение реабилитации – здесь будут проводить занятия лечебной физкультурой и физиотерапию.

С открытием новых учреждений юные пациенты будут получать медицинскую помощь ближе к дому. Сейчас в городе работает только поликлиника на улице Емельянова, и все дети – более 40 тысяч пациентов – устремляются в одном направлении. А отделение на Сахалинской находится в приспособленном помещении в здании 1954 года постройки. Оттуда педиатрические участки переедут в комфортные условия в новую поликлинику.

С появлением новых учреждений разгрузятся площади действующей поликлиники. Там планируется расширить консультативно-спе­циа­лизированное отделение, а также отделение неотложной травматологии.

Взрослые жители Дальнего уже обслуживаются в новом учреждении и ждут открытия детской поликлиники, которую построили рядом. Здесь будут обслуживать 4 тысячи ребят.

– В учреждении будут развивать центр ранней помощи детям и сохранения репродуктивного здоровья подростков, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук. – Также будут заниматься реабилитацией пациентов с неврологическими и ментальными заболеваниями. Ортопедия, сурдология, неврология, офтальмология – это те направления, которые необходимо усиливать на Сахалине. Чтобы дети получали помощь в родном регионе, а не выезжали на материк.

К универсальной поликлинике в Хомутово будет прикреплено 14 тысяч пациентов. В здании разместятся кабинеты терапевтов, педиатров и узких специалистов, современный хирургический и стоматологический блоки, физиокабинет для восстановительного лечения, а также дневной стационар и лаборатория, позволяющая проводить широкий спектр исследований.

СПРАВКА

В 2026 году планируется открытие ещё двух универсальных поликлиник – в Холмске и Углегорске. Разработаны проекты медучреждений в Макарове и Долинске. А всего за последние пять лет на Сахалине и Курилах появилось 47 объектов здравоохранения, в том числе по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина.