Над Сахалином «Цифровое небо»

Платформа «Цифровое небо» запущена над Сахалинской, Самарской, Оренбургской и Еврейской автономной областями, где реализуется экспериментальный правовой режим по использованию БПЛА в сельском хозяйстве. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС и которое вступило в силу 4 ноября.

Платформа предназначена в том числе для автоматизации процессов и взаимодействия участников экспериментального режима. В опытном районе – территории, где проходит эксперимент, – будут проходить цифровые полеты и контролироваться при помощи «Цифрового неба». Ресурс поможет обеспечить комплексное и безопасное применение беспилотных систем.

Платформа внедряется с целью сбора и отображения данных наблюдения за воздушным пространством опытного района и прилегающих территорий, получения оперативной информации о техническом состоянии беспилотной авиасистемы.

Отмечается, что особое внимание будет уделено безопасности «всех участников (в том числе не являющихся субъектами экспериментального правового режима) воздушного движения «бесшовное цифровое небо» – единой интеллектуальной цифровой среды взаимодействия, обеспечивающей автоматизированное и безопасное взаимодействие пилотируемых воздушных судов и беспилотных воздушных судов в едином воздушном пространстве Российской Федерации и в рамках единого правового поля».

Обширная интеграция

«Цифровое небо» интегрирует уже существующие сервисы, которые способны выявлять нарушения условий полетов дронов — «Небосвод» и «Ранавиа» «Небосвод» обеспечивает бесконфликтное воздушное движение и информационную безопасность полетов, а также предотвращает возможные столкновения в небе. «Ранавиа» же, в свою очередь, позволяет сопровождать коммерческую эксплуатацию беспилотных авиационных систем и включает в себя модули аналитики для анализа надежности бортовых компонентов и авиационных инцидентов для отчетности перед авиационными властями в рамках системы управления безопасности полетов.

Платформа включит в себя и другие сервисы, которые предложат организации, принявшие участие в эксперименте по внедрению беспилотников в сельское хозяйство на территории четырех регионов.

«Цифровое небо» позволит обеспечить «интеграцию беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации».