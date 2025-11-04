Сахалинский  шахматист Михаил Парецкий – бронзовый медалист в рапиде

Два дня длилось первенство ДФО по быстрым шахматам в Южно-Сахалинске. Красивых партий было сыграно немало. А вот медалей у сахалинцев всего одна – ее завоевал Михаил Парецкий из Корсакова, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В U9 среди девочек (сахалинских шахматисток здесь не было) Мария Ворошилова с Камчатки выиграла двухкруговой турнир, забрав у соперниц все 10 очков.

Михей Злагода принес золотую медаль Амурской области в турнире мальчиков. В девяти партиях конкуренты смогли забрать у него только пол-очка. Единственный представитель островного региона Роман Пак значительно отстал (4,5 очка и 8-е место).

В турнире девочек U11 Яна Ягжанова из Бурятии подтвердила статус рейтинг-фаворита, заняв первое место со 100-процентным результатом (9 из 9).

У мальчиков Богдан Калинин (Приморский край) повторил ее достижение. Сахалинских шахматистов в этой возрастной группе было шестеро. Лучшего результата среди них добился Макар Подковыров (5 из 9, 9-е место).

Бурятская шахматистка Салмэг Тучинова стала победительницей в U13 (7,5 из 9). Елизавета Синявская из островной столицы вышла на рубеж 50%.

У юношей этой возрастной группы заявились 44 участника (больше, чем в остальных). Первым финишировал Тимофей Фишер (8 из 9). Лучший из островитян – Алихан Тургунбаев (5 из 9, 20-е место).

В U15 островные шахматистки Марина Круглова и Дана Башева финишировали вровень (по 6 из 9). Вот только этого оказалось мало, чтобы дотянуться до одной из наград. Они – на четвертом и пятом месте. Выше них забрались Мария Бикетова с Камчатки (первое место), Анна Чеснокова из Приморья (второе) и камчадалка Алина Минеева (третье).

У юношей главный приз увезёт в Бурятию рейтинг-лидер турнира Артем Солдатов (7,5 очков). Наивысший результат среди сахалинцев – у Максима Костерина (6 из 9, 4-е место).

Татьяна Имыхелова из Бурятии – победительница в U17 (8 из 9). Ничего удивительного. Она – единственная, чей рейтинг перешагнул рубеж в 2000 пунктов. Островитянка Ольга Мельникова набрала в четыре раза меньше и финишировала в нижней части турнирной таблицы.

Единственную рапид-медаль среди сахалинцев завоевал Михаил Парецкий из Корсакова. Он – бронзовый призер (6 из 9). Его опередили Эрдэм Батожаргалов из Забайкалья (8 очков) и Александр Иванов из Якутии (7).

В U19 сахалинские шахматистки не участвовали. Победила здесь Валерия Гончаренко с Камчатки (8 из 9).

Юношеское первенство завершилось победой Андрея Алехина из Хабаровского края, который по дополнительным показателям вырвал золото у Егора Хазагаева из Бурятии.

Три островных шахматиста сумели протиснуться в ТОП-10: Владислав Черняев (пятое место), Михаил Бамбизо (шестое), Егор Макаров (девятое).