Нам есть чем гордиться. Южно-Сахалинск представил самую масштабную экспозицию на региональной выставке «Сахалинские традиции»

В областном центре 15 мая открылась выставка о прошлом, настоящем и будущем Сахалинской области. История освоения Сахалина, развитие отраслевых направлений, культурная жизнь и традиции – всё это увидели первые посетители. Каждый муниципалитет представил свою «визитную карточку» о районе. О самой крупной из 18 экспозиций гостям рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Выставка «Сахалинские традиции – нам есть чем гордиться» открылась в историческом парке «Россия – моя история» и с этого дня становится частью масштабной музейной экспозиции. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, представители регионального правительства и администрации Южно-Сахалинска, мэры муниципальных образований Сахалинской области.

История у Южно-Сахалинска интересная и самобытная, подчеркнул Сергей Надсадин в словах приветствия, но не менее интересно и настоящее. Сегодня это динамично развивающийся город и один из перспективных туристических центров Дальнего Востока России, а по ряду показателей является лидером по стране.

– Только что мы совершили путешествие по экспозициям всех городов Сахалинской области, и вот зал, посвящённый областной столице. Напомню, что начинался Южно-Сахалинск с села Владимировки как место для пересыльных каторжан, учитывая, что Сахалин был царской каторгой.

Далее следовал период по итогам русско-японской войны, в 1945-м юг острова был освобождён и вернулся в состав Советского Союза, – напомнил историю города Сергей Надсадин.

Глава областной столицы подчеркнул, что перспективы у окружённого горными хребтами Южно-Сахалинска большие. Сейчас взят курс на достижение статуса города-курорта. Зимой нас радуют лыжные трассы «Горного воздуха», летом городской парк и интереснейшие пешеходные маршруты, а в районе Синегорского месторождения минеральных вод работает санаторий, не уступающий в своих медицинских услугах передовым санаториям страны. Здесь много уникальной природы, живём мы недалеко от Тихого океана и Охотского моря, и всё это создаёт неповторимый колорит.

– И наши жители, которые любят свой город, и эта выставка будут его популяризировать. Надеюсь, что гости из регионов и сахалинцы из разных уголков острова с радостью сюда придут изучать прошлое, настоящее и будущее. И обязательно захотят вернуться и на выставку, и в наш город, – уверен Сергей Надсадин.

Губернатор Валерий Лимаренко в своём приветствии особо подчеркнул, что всё это создано и построено руками наших земляков-ветеранов. Островная земля – в первую очередь земля тружеников, людей талантливых, творческих и сильных. Наше прошлое – героическое и глубокое по своему содержанию, и это основа развития.

Как рассказала директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова, экспозицию областной столицы представляют пять локаций: Южно-Сахалинск исторический, современный, будущий город-курорт, культурная столица и город будущего. Всегда интересно заглянуть лет на пятьдесят или сто вперёд. Искусственный интеллект, которым свободно владеют южносахалинцы, даёт уникальную возможность это увидеть.

– Была заявлена тема «Сахалинские традиции – нам есть чем гордиться». И прежде чем начать готовить эту экспозицию, каждый из нас задал себе вопрос: «Нам чем гордиться?». Оказывается, очень многим. Мы гордимся нашей историей, нашими ландшафтными территориями, природными богатствами, гордимся людьми, которые нашли и заселили когда-то столь уютное местечко в Сусунайской долине. Людьми, которые мужественно воевали за эту землю, построили советский Сахалин. И, конечно, мы умеем мечтать и заглядывать в будущее, сейчас это можно сделать через нейросети. Пройдя через все локации, можно увидеть, куда мы стремимся, в какое будущее идём и как мы его приближаем, – подытожила Ирина Герасимова.

Участники смогли попробовать привезённую из бювета Синегорского источника минеральную воду, покрутить кубы с видами современного Сахалина, увидеть на экранах лица знаменитых сахалинцев.

Выставка будет работать до середины сентября. Каждую неделю здесь будут организованы новые творческие активности от муниципалитетов островного региона. Посетители смогут познакомиться с индивидуальностью каждого района через страницы истории, фотохронику, трудовые династии, интересные факты, макеты и инсталляции, сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Масштабное мероприятие проходит при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, правительства Сахалинской области и регионального министерства культуры и архивного дела.

Виктор ГОРОДОВ.