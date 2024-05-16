Песни во славу Родины

В первые дни Великой Отечественной войны Сталин произнёс слова: «Народ и армия едины», а через 20 лет, в 1961 году, родилась песня с таким же названием. Слоган главы государства военного времени зазвучал в припеве:

Народ и армия едины,

Народ и армия сильны!

И берегут простор былинный

Отчизны верные сыны.

Песня композитора Серафима Туликова и поэта Михаила Вершинина вошла в репертуар ансамбля песни и пляски Прикарпатского военного округа и исполнялась со следующих строчек:

Плывёт закат над Сахалином,

Вечерним пламенем горя,

В карпатском небе соколином

Чуть светит ранняя заря.

В стихах Вершинина отмечалось, как широк Советский Союз: когда на Дальнем Востоке наступал вечер, советские Карпаты озарялись лучами утреннего солнца. В советское время песню «Народ и армия едины» записали на пластинки всесоюзных студий грамзаписи «Мелодия» и «Аккорд» в исполнении солиста ансамбля песни и пляски Прикарпатского военного округа Л. Невинного.

В поэтическом багаже Вершинина есть и более поздние дальневосточные песни, в частности «Марш БАМ» (1975). В годы войны поэт сочинял слоганы для военно-оборонных плакатов Москвы, его стихи публиковались в военной периодике.

И в мирное время этим автором написано немало патриотических стихотворений. Одно из них в 1949-м стало текстом песни «Москва – Пекин», где прозвучали такие строчки: «Русский с китайцем – братья навек». А к Дню России (12 июня) мы отыскали «Тост о Родине» композитора Серафима Туликова и поэта Георгия Ходосова, написанный в 1967 году. Он открывается такими строчками:

Мы сегодня собою горды,

Города, как алмазы, сияют,

От Карпат до Курильской гряды

Стол богатый страна накрывает.

Широкую известность «Тост о Родине» получил в конце 1969-го, когда на экраны страны вышел двухсерийный комедийный фильм Юрия Саакова «Похищение». В кинокартине творческого объединения «Экран» снялись любимые артисты: Михаил Пуговкин, Савелий Крамаров, Майя Плисецкая, Андрей Миронов. Также в фильме можно было увидеть Людмилу Зыкину, Эдиту Пьеху, Муслима Магомаева…

По сюжету невероятная история «Похищения» началась за неделю до Нового 1970 года. Трое активистов самодеятельности решили похитить профессиональных артистов, чтобы устроить настоящий концерт в пожарной части. И это им удалось. В конце фильма звучит «Тост о Родине» с обозначением восточных рубежей СССР – Курильской гряды, где тоже накрывают столы и готовятся к празднику. Юрий Мазурок исполнил эту песню с бокалом шампанского в руках.

При этом новогодняя тематика не обозначена, так что песня может исполняться по важным для страны датам. Сказано об этом и в припеве:

И первый наш тост за Родину,

За наш необъятный дом,

За всё, что вчера нами пройдено,

За всё, что мы завтра пройдём!

Сегодня обе песни пополнили коллекцию проекта «Воспетые острова».

Елена Белобережская.