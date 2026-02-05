Сахалинская рыбалка, особенно подлёдная, это та ещё песня для любителей зимнего промысла! Вот и в огромном отряде азартных островитян, часами (и не напрасно!) сидящих у лунок на озёрах и морских акваториях, просто не могли не появиться «певцы» этого увлечения.

В нашем проекте первым поющим «корюшатником» стал автор-исполнитель из областного центра, профессиональный строитель Павел Гавриков. Позже «рыбную» эстафету подхватили Алексей Баяндин, ныне живущий в Санкт-Петербурге, и гость острова из Москвы Олег Королёв. (Их сочинения можно найти и послушать в архиве нашего проекта на сайте газеты, а также в социальных сетях).

Шесть лет назад ещё у одного островитянина Юрия Филинова, ставшего москвичом, но почти каждый год приезжающего на Сахалин в пору нереста корюшки, сложились «промысловые» стихи. Он показал их знакомому столичному композитору, тоже заядлому рыболову. И тот, ощутив драйв в стихотворном тексте, написал композицию под названием «Ловит корюшку Юрок». С ней сегодня мы знакомим наших читателей.

В одном из интервью Юрий Филинов сообщил:

– Сахалин – это особое место, которое вдохновляет на творчество. Но написать стихи о нём я так и не решусь, наверное… Не смогу подобрать нужных и правильных слов. А вот про рыбалку само получилось.

На днях в редакцию прислали ещё одно, правда, безымянное сочинение «Снег и я», созданное с помощью искусственного интеллекта. Соавтор неизвестен, было бы хорошо, если бы он откликнулся.

Но не исключено, что это стопроцентная генерация нейросетей. Под заимствованную мелодию известной песни «Дождь и я» Онегина Гаджикасимова создан видеоклип о сахалинской рыбалке и «корюшатнике»-одиночке, от которого отвернулась удача. Что ж, на Сахалине и такое бывает, но не часто. И потому, земляки, чтобы «заговорить» неудачу, желаем вам ни хвоста, ни чешуи, а также хорошего настроения при просмотре клипов!

Людмила Степанец.