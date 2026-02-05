Заместитель мэра Невельска лишена прав за пьяное вождение

Журналисту «Советского Сахалина» стали известны подробности задержания чиновницы Натальи Ронжиной, которая попала в поле зрения сотрудников ДПС в состоянии алкогольного опьянения.
6 января, в свой день рождения, она возвращалась домой за рулём своего Lexus с номерами 888. Около полуночи автомобиль был остановлен экипажем ГАИ. Инспекторы сразу заметили признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,477 мг/л, тогда как допустимая норма — 0,16 мг/л.
В этот день в Невельск, как в район со сложной оперативной обстановкой, были направлены дополнительные экипажи ДПС для выявления пьяных водителей и тех, кто управляет авто без прав. Один из них и остановил автомобиль чиновницы.
Наталья Ронжина не оказывала сопротивления, не угрожала инспекторам и сразу признала свою вину. Но закон одинаков для всех – на неё был составлен административный протокол, а автомобиль изъят.
Суд лишил чиновницу водительских прав на полтора года и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.
Как выяснилось, это уже не первый случай привлечения Ронжиной к ответственности. В 2020 году она была лишена прав на полтора года за использование подложных номеров. А в 2021-м ее оштрафовали за езду без водительского удостоверения.
Кстати, в ту же ночь тем же экипажем, но уже в Холмске, был остановлен ещё один пьяный водитель. Он не имел прав и стал сопротивляться. Инспекторам пришлось применить физическую силу, чтобы обезопасить его и установить личность.
Анастасия КАРАМУШКИНА.
НЕМНОГО ЦИФР
В 2025 году в Сахалинской области:
* 394 дорожно-транспортных происшествия произошло;
* 36 человек погибли;
* 500 человек получили телесные повреждения.
Особое внимание уделялось борьбе с пьяным вождением:
* 2 808 административных дел возбуждено в отношении водителей в состоянии алкогольного опьянения;
* 622 водителя отказались от прохождения медосвидетельствования;
* 446 водителей были задержаны повторно в нетрезвом виде.
Кроме того, 5 573 дела были заведены на граждан, управлявших транспортными средствами без водительских прав.
