Нивхский писатель Владимир Санги принимает поздравления с 90-летним юбилеем

На торжественном мероприятии по случаю дня рождения выдающегося писателя губернатор Валерий Лимаренко вручил ему государственную награду – орден «За заслуги в культуре и искусстве».

​— Мы чествуем просветителя, писателя и поэта, настоящего сына сахалинской земли. Вы сохранили нивсхий язык: создали алфавит, букварь и учебные пособия по нивхскому языку, по которым учатся дети в школах. Вы оставили яркое литературное наследие, провели большую общественную работу, защищая интересы коренных малочисленных народов. Это ваш личный вклад в развитие России как многонационального государства, в котором представители разных народов и национальностей живут как одна семья, – отметил губернатор.

​Благодарственное письмо за выдающийся вклад в дело защиты законных интересов КМНС Владимиру Санги вручил уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Сахалинской области Алексей Лиманзо.

​— Благодаря вам весь мир узнал высоких духовных и человеческих ценностях маленького народа, который живет на острове Сахалин. Язык, традиции культура, родовые отношения, мировоззрение нивхов – все это вы оставили в своих бессмертных книгах. Для нашего народа это возможность сохранять и поддерживать этническое самосознание. Не только нивхский народ гордится своим вождем. Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока всегда будут помнить о том, что именно Владимиру Санги мы первому доверили возглавить «Ассоциацию народов Севера СССР» в 1990 году. Именно тогда был заложен фундамент их правовой защиты. И сегодня Сахалинская область является лидером среди субъектов России по защите их интересов. Хочу отметить и поддержку властей в вопросах сохранения культуры и искусства народностей, – обратился уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Сахалинской области Алексей Лиманзо.

​Принимая поздравления, Владимир Санги отметил, что чувствует себя бодро и продолжает заниматься литературным творчеством.

​— Несмотря на то, что я отмечаю 90-летие, у меня еще много сил, и я продолжаю работать каждый день. Сейчас готовлю к изданию многотомное собрание сочинений: мне необходимо отчитаться перед своими многочисленными читателями, проживающими в нашей области, по всей России и в некоторых зарубежных странах, за все, что я сделал за 70 с лишним лет своей творческой работы. Я трудился во имя процветания моего народа и сахалинской земли, – сказал Владимир Санги.

​Владимир Михайлович Санги – основоположник нивхской литературы, лауреат Государственной премии Российской Федерации, член международной лиги защиты прав и свобод человека при экономическом и социальном Совете ООН, член Союза писателей России с 1962 года.

Владимир Михайлович родился 18 марта 1935 г. на Сахалине, в стойбище Набиль, Ногликского района. Записывал нивхские легенды и предания, которые вошли в его первую книгу «Нивхские легенды». Наиболее известные произведения «Изгин» и «Тынграй», в романах «Ложный гон», «Женитьба Кевонгов», «Время добыч», Легенды Ых-мифа» и многое другое. В течение ряда лет В. М. Санги избирался секретарем правления Союза писателей России, был Первым президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В 2002 году В. М. Санги – лауреат премии Губернатора Сахалинской области, в 2004 году – лауреат премии Сахалинского фонда культуры.

В. М. Санги много времени уделяет составлению и редактированию сборников произведений национальных авторов, переводит на нивхский язык русскую и мировую классику. За сохранение и приумножение культурного наследия малочисленных народов Севера, плодотворное литературное творчество В. М. Санги награждён орденом Дружбы.