В Макарове в этом году появится сквер имени генерала Михаила Алимова

Он разместится возле дома № 34 на улице Милютина. Место выбрано не случайно: именно здесь, 22 августа 1945 года, генерал Алимов и японский генерал подписали соглашение о мире, символизирующее завершение Второй мировой войны.

Здесь обустроят полноценную площадь с зоной отдыха, установят бюст генерала Алимова, мемориальную стелу «Город, остановивший войну» и памятный знак «Птицы над Белым мостом», а также организуют места для велопарковки.

Мэр Макаровского муниципального округа Сергей Фертиков подчеркнул, что новый сквер с мемориальным комплексом не только придаст городу уникальный облик, но и станет важным символом воинской славы России, напоминая будущим поколениям о значимых исторических событиях.

Наталья ДЕСЯТОВА.

Фото: Официальный канал мэра Макаровского района.